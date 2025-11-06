Конфискованное предприятие олигарха из Украины взыскивает активы в Краснодаре
Компания «Южгазэнерджи» обратилась в суд и взыскивает деньги с Андрея Симашкевича
ООО «Южгазэнерджи» инициировало судебное разбирательство против своего бывшего работника Андрея Симашкевича и индивидуального предпринимателя (ИП) Игоря Кузина с требованием о взыскании денег. Согласно материалам дела, Симашкевич не погасил значительную задолженность перед экс-работодателем, а Кузин приобрел у него апартаменты в краевом центре Кубани ценой 31 миллион рублей.
«В частности, предприятие требует с бывшего руководителя Юлия Сидоренко и бывшего сотрудника компании Андрея Симашкевича денежные средства в объеме 271 млн рублей, полученные в качестве займов», — передает «Коммерсант» информацию из документа. В качестве третьей стороны в судебном разбирательстве принимает участие Генеральная прокуратура РФ.
Содержание исковых требований в судебной документации не раскрывается, представители ООО «Южгазэнерджи» не предоставили комментарий по ситуации, а Игорь Кузин заявил, что не располагает сведениями о данном иске. Последний ранее фигурировал в качестве ответчика в другом резонансном судебном процессе о конфискации недвижимого имущества — в июне нынешнего года судебная инстанция приняла решение об обращении в собственность РФ зарегистрированных на его имя активов, принадлежавших бывшему руководителю краевого суда Краснодара Александру Чернову.
В рамках текущего судебного процесса на имущественные объекты Симашкевича наложен арест, которые попытался обжаловать индивидуальный предприниматель Игорь Кузин. По утверждению Кузина, в 2024 году он совершил сделку по приобретению у Симашкевича апартаментов в центральной части Краснодара стоимостью 31 миллион рублей. Однако введенные обеспечительные меры препятствуют регистрации права собственности. Суд отклонил ходатайство о снятии ареста, мотивировав это тем, что Андрей Симашкевич привлекал заемные средства в ООО «Южгазэнерджи» и осуществлял приобретение недвижимого имущества в период, когда в отношении организации уже был подан иск Генпрокуратуры о конфискации ее активов в пользу России.
Деятельность «Южгазэнерджи» связана с добычей природного газа и газового конденсата, производственные мощности предприятия расположены в Кошехабльском районе Республики Адыгея. Компания находилась в собственности украинского предпринимателя Игоря Коломойского* (участник объединения, которое признано экстремистским и деятельность которого запрещена на территории РФ). В марте 2024 года Кошехабльский районный суд Республики Адыгея по иску прокуратуры вынес решение о признании украинского олигарха Игоря Коломойского и бывшего собственника Смоленского банка Павла Шитова экстремистами с запретом их деятельности в стране. Этим же судебным решением контролируемые данными предпринимателями предприятия были обращены в доход государства.
