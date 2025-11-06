Стало известно, когда российские вузы перейдут на новую модель обучения

Планируется, что переход вузов на новую модель образования состоится через два года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Планируется, что российские вузы полностью перейдут на новую модель высшего образования в 2027 году. Об этом рассказал заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев на Всероссийском совещании деканов и заведующих кафедрами исторических факультетов вузов России.

«Мы ориентируемся на то, что 2027 год станет годом системного, общего перехода на новую модель высшего образования», — сказал Афанасьев. Его слова приводит ТАСС.

Заместитель министра также сообщил, что вместе с пилотным проектом, который уже работает в нескольких российских вузах, Минобрнауки готовит масштабные изменения. Для этого нужно будет внести поправки в закон об образовании. Он уточнил, что проект уже готов. Сейчас его обсуждают в закрытом режиме, а потом вынесут на публичное обсуждение.

Президент России Владимир Путин 12 мая 2023 года подписал указ о начале эксперимента по изменению системы высшего образования. Проект будет действовать с 2023 по 2026 учебный год в шести университетах страны. В эксперименте участвуют Московский авиационный институт, МИСиС, Московский педагогический государственный университет, Санкт-Петербургский горный университет, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта и Томский государственный университет.