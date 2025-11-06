Логотип РИА URA.RU


Проблемы с поставками кофе в Россию могут начаться из-за тайфуна «Калмаэги»

06 ноября 2025 в 13:56
Тайфун «Калмаэги» может нанести ущерб кофейным плантациям

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Тропический циклон «Калмаэги», обрушившийся на Филиппинский архипелаг в начале текущей недели и в настоящее время приближающийся к территории Вьетнама, создает серьезную угрозу для кофейной индустрии страны. Это может спровоцировать сбои в глобальных цепочках поставок, сообщило информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на мнение специалистов отрасли.

«Сильный ветер может повалить кофейные деревья, а обильные дожди — сбить кофейные плоды», — приводит агентство слова сотрудника гидрометцентра провинции Даклак в центральной части Вьетнама Нгуена Нгок Кхая. Именно там сосредоточено большинство кофейных плантаций республики.

Старший вице-президент по вопросам сельского хозяйства в Азии нью-йоркской финансовой фирмы StoneX Даррен Стетцель полагает, что даже незначительные сбои в производственном процессе способны вызвать обеспокоенность относительно надежности поставок и спровоцировать удорожание фьючерсных контрактов на кофе. Кроме того, отмечается, что обильные осадки несут угрозу не только физическому состоянию плантаций, но и могут негативно отразиться на качественных характеристиках кофейных зерен.

Вьетнамская республика входит в число глобальных лидеров по культивированию и экспорту кофе. Всего за полугодие государство выполнило изначально запланированный экспортный показатель по кофе на 2025 год в объеме 5,5 миллиарда долларов, о чем заявил заместитель руководителя профильного министерства Фунг Дык Тиен.

Согласно данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования Вьетнама, тропический шторм «Калмаэги», который стал 13-м тайфуном в текущем году, проникшим в акваторию Южно-Китайского моря, спровоцирует обильные осадки во множестве районов центральных областей Вьетнама. Ранее на территории Филиппин в результате разрушительного воздействия тайфуна погибло более 140 человек, а свыше 400 тысяч жителей были вынуждены эвакуироваться из своих жилищ.

