Проблемы с поставками кофе в Россию могут начаться из-за тайфуна «Калмаэги»
Тайфун «Калмаэги» может нанести ущерб кофейным плантациям
Тропический циклон «Калмаэги», обрушившийся на Филиппинский архипелаг в начале текущей недели и в настоящее время приближающийся к территории Вьетнама, создает серьезную угрозу для кофейной индустрии страны. Это может спровоцировать сбои в глобальных цепочках поставок, сообщило информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на мнение специалистов отрасли.
«Сильный ветер может повалить кофейные деревья, а обильные дожди — сбить кофейные плоды», — приводит агентство слова сотрудника гидрометцентра провинции Даклак в центральной части Вьетнама Нгуена Нгок Кхая. Именно там сосредоточено большинство кофейных плантаций республики.
Старший вице-президент по вопросам сельского хозяйства в Азии нью-йоркской финансовой фирмы StoneX Даррен Стетцель полагает, что даже незначительные сбои в производственном процессе способны вызвать обеспокоенность относительно надежности поставок и спровоцировать удорожание фьючерсных контрактов на кофе. Кроме того, отмечается, что обильные осадки несут угрозу не только физическому состоянию плантаций, но и могут негативно отразиться на качественных характеристиках кофейных зерен.
Вьетнамская республика входит в число глобальных лидеров по культивированию и экспорту кофе. Всего за полугодие государство выполнило изначально запланированный экспортный показатель по кофе на 2025 год в объеме 5,5 миллиарда долларов, о чем заявил заместитель руководителя профильного министерства Фунг Дык Тиен.
Согласно данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования Вьетнама, тропический шторм «Калмаэги», который стал 13-м тайфуном в текущем году, проникшим в акваторию Южно-Китайского моря, спровоцирует обильные осадки во множестве районов центральных областей Вьетнама. Ранее на территории Филиппин в результате разрушительного воздействия тайфуна погибло более 140 человек, а свыше 400 тысяч жителей были вынуждены эвакуироваться из своих жилищ.
