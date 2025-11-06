Россияне покупают билеты в Таиланд и Вьетнам, несмотря на тайфун «Калмаэги»

Эпицентр тайфуна находится в 200 километрах от популярного курорта Нячанг Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Россияне продолжают покупать туры в Таиланд и Вьетнам, несмотря на приближение тайфуна «Калмаэги». Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

«Тайфун, прошедший через Филиппинское море и движущийся в сторону Вьетнама, не повлиял на график туров», — говорится в официальном telegram-канале РСТ. При этом туроператоры предупреждают туристов, находящихся в зоне приближения стихии, о необходимости соблюдать повышенные меры предосторожности.

Согласно информации туроператора Space Travel, эпицентр тайфуна находится примерно в 200 километрах к северу от популярного вьетнамского курорта Нячанг. Туристам настоятельно рекомендуется не выходить на пляжи, так как существует риск затопления береговой линии. Представители Space Travel отметили, что в настоящее время в Нячанге находится относительно небольшое количество российских туристов. Большинство россиян предпочитают отдыхать на острове Фукуок.

