В России хотят запретить производство готовой еды в магазинах

Законопроектом предлагается ввести запрет на продажу продуктов со сроком годности менее суток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Группа депутатов из фракции «Справедливая Россия» под руководством Сергея Миронова намерена представить в Госдуму законопроект о регулировании деятельности торговых сетей. Документ предусматривает, в частности, введение запрета на производство готовых блюд непосредственно в торговых точках.

«Все большую популярность приобретает совмещение торговли товарами и кулинарной продукцией, которая готовится в торговом объекте или закупается у сторонних поставщиков и фасуется (выпечка, салаты, десерты), однако такое совмещение влечет существенные риски для здоровья граждан», — говорится в пояснительной записке. Информацию передает ТАСС.

Помимо этого, законопроект содержит положение о запрете реализации продовольственных товаров, срок годности которых составляет менее 24 часов. Еще одно предложение касается установления предельных торговых наценок в розничных сетях. Согласно документу, розничная стоимость товара не должна превышать закупочную цену более чем на 15%. При этом торговые предприятия будут обязаны указывать на ценниках себестоимость продукции.

Продолжение после рекламы

Отмечается, что принятие этих норм позволит преодолеть упомянутые негативные тенденции в развитии торговой сферы, ограничить необоснованный рост цен и обеспечить защиту прав граждан, в первую очередь малообеспеченных слоев населения. Кроме того, инициатива предусматривает ограничение доли товаров собственных торговых марок в ассортименте розничных сетей — не более 25% от общего объема. Также документом предлагается обязать торговые сети обеспечивать присутствие в ассортименте продукции региональных производителей в объеме не менее 25%.