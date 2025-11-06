В России хотят запретить производство готовой еды в магазинах
Законопроектом предлагается ввести запрет на продажу продуктов со сроком годности менее суток
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Группа депутатов из фракции «Справедливая Россия» под руководством Сергея Миронова намерена представить в Госдуму законопроект о регулировании деятельности торговых сетей. Документ предусматривает, в частности, введение запрета на производство готовых блюд непосредственно в торговых точках.
«Все большую популярность приобретает совмещение торговли товарами и кулинарной продукцией, которая готовится в торговом объекте или закупается у сторонних поставщиков и фасуется (выпечка, салаты, десерты), однако такое совмещение влечет существенные риски для здоровья граждан», — говорится в пояснительной записке. Информацию передает ТАСС.
Помимо этого, законопроект содержит положение о запрете реализации продовольственных товаров, срок годности которых составляет менее 24 часов. Еще одно предложение касается установления предельных торговых наценок в розничных сетях. Согласно документу, розничная стоимость товара не должна превышать закупочную цену более чем на 15%. При этом торговые предприятия будут обязаны указывать на ценниках себестоимость продукции.
Отмечается, что принятие этих норм позволит преодолеть упомянутые негативные тенденции в развитии торговой сферы, ограничить необоснованный рост цен и обеспечить защиту прав граждан, в первую очередь малообеспеченных слоев населения. Кроме того, инициатива предусматривает ограничение доли товаров собственных торговых марок в ассортименте розничных сетей — не более 25% от общего объема. Также документом предлагается обязать торговые сети обеспечивать присутствие в ассортименте продукции региональных производителей в объеме не менее 25%.
Ранее Сергей Миронов выступил с предложением учредить отдельный день недели, в который рыбная продукция будет реализовываться со скидкой в 50%. Это позволит сделать ее более доступной для граждан. Подобная мера выгодна не только потребителям. Для поставщиков постоянный рост цен в сочетании со снижением объемов потребления чреват падением спроса. При обратной ситуации эффект будет противоположным, передает деловое издание «Взгляд».
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Я06 ноября 2025 14:56Депутатам делать не чего? В магазинах готовят лучше и на глазах у людей. Чем изготовленное в подвалах из гнилья грязными руками.
- Мишаня06 ноября 2025 14:54Не хотите покупать готовую еду. Готовьте сами. Будет дешевле. Посчитайте эл.эн. Выбросить излишне купленное. И личное время.
- Татьяна06 ноября 2025 14:50Одобряю!
- Татьяна06 ноября 2025 14:44И это абсолютно правильно. Наценки на готовую еду в торговых сетях- ресторанные.готовят из своих же продуктов у которых закончился или будет заказываться срок годности.но вы не сможете проверить.
- Павел06 ноября 2025 14:38Миронову ещё до внедрения таких инициатив нужно было поговорить с людьми с экономическим образованием. Всё предложенное неминуемо ведёт к росту цен.