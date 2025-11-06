Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В России хотят запретить производство готовой еды в магазинах

06 ноября 2025 в 14:07
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Законопроектом предлагается ввести запрет на продажу продуктов со сроком годности менее суток

Законопроектом предлагается ввести запрет на продажу продуктов со сроком годности менее суток

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Группа депутатов из фракции «Справедливая Россия» под руководством Сергея Миронова намерена представить в Госдуму законопроект о регулировании деятельности торговых сетей. Документ предусматривает, в частности, введение запрета на производство готовых блюд непосредственно в торговых точках.

«Все большую популярность приобретает совмещение торговли товарами и кулинарной продукцией, которая готовится в торговом объекте или закупается у сторонних поставщиков и фасуется (выпечка, салаты, десерты), однако такое совмещение влечет существенные риски для здоровья граждан», — говорится в пояснительной записке. Информацию передает ТАСС. 

Помимо этого, законопроект содержит положение о запрете реализации продовольственных товаров, срок годности которых составляет менее 24 часов. Еще одно предложение касается установления предельных торговых наценок в розничных сетях. Согласно документу, розничная стоимость товара не должна превышать закупочную цену более чем на 15%. При этом торговые предприятия будут обязаны указывать на ценниках себестоимость продукции.

Продолжение после рекламы

Отмечается, что принятие этих норм позволит преодолеть упомянутые негативные тенденции в развитии торговой сферы, ограничить необоснованный рост цен и обеспечить защиту прав граждан, в первую очередь малообеспеченных слоев населения. Кроме того, инициатива предусматривает ограничение доли товаров собственных торговых марок в ассортименте розничных сетей — не более 25% от общего объема. Также документом предлагается обязать торговые сети обеспечивать присутствие в ассортименте продукции региональных производителей в объеме не менее 25%.

Ранее Сергей Миронов выступил с предложением учредить отдельный день недели, в который рыбная продукция будет реализовываться со скидкой в 50%. Это позволит сделать ее более доступной для граждан. Подобная мера выгодна не только потребителям. Для поставщиков постоянный рост цен в сочетании со снижением объемов потребления чреват падением спроса. При обратной ситуации эффект будет противоположным, передает деловое издание «Взгляд»

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (8)
  • Я
    06 ноября 2025 14:56
    Депутатам делать не чего? В магазинах готовят лучше и на глазах у людей. Чем изготовленное в подвалах из гнилья грязными руками.
  • Мишаня
    06 ноября 2025 14:54
    Не хотите покупать готовую еду. Готовьте сами. Будет дешевле. Посчитайте эл.эн. Выбросить излишне купленное. И личное время.
  • Татьяна
    06 ноября 2025 14:50
    Одобряю!
  • Татьяна
    06 ноября 2025 14:44
    И это абсолютно правильно. Наценки на готовую еду в торговых сетях- ресторанные.готовят из своих же продуктов у которых закончился или будет заказываться срок годности.но вы не сможете проверить.
  • Павел
    06 ноября 2025 14:38
    Миронову ещё до внедрения таких инициатив нужно было поговорить с людьми с экономическим образованием. Всё предложенное неминуемо ведёт к росту цен.
Добавить комментарий
Следующий материал