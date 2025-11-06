Логотип РИА URA.RU
Возможная авария на ЗАЭС заразит радиацией граждан ЕС вблизи Украины

06 ноября 2025 в 14:04
Распространение радиации будет зависеть от движения воздушных масс

Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Британские эксперты провели компьютерное моделирование последствий потенциальной аварии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Радиоактивное заражение может затронуть не только территорию Украины, но и граждан Евросоюза. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

«В области распространения радиоактивных частиц окажутся жители подконтрольных Киеву районов и граждане стран ЕС вблизи украинской западной границы», — говорится в сообщении, передает ТАСС. Специальное исследование провела влиятельная британская неправительственная организация Chatham House. Результаты компьютерного анализа показали, что распространение радиоактивного заражения будет зависеть от розы ветров и движения воздушных масс в регионе.

Запорожская АЭС столкнулась с беспрецедентным по продолжительности отключением от внешних источников электроснабжения. Электростанция функционировала на собственном резервном электроснабжении 30 суток. С 2022 года это уже десятый эпизод полного отключения объекта от внешних электрических сетей. Причиной блэкаута стало повреждение высоковольтной линии электропередачи 750 кВ «Днепровская» в результате огневого воздействия со стороны ВСУ.

