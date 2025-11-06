Запад готовится возложить на РФ ответственность за возможную аварию на ЗАЭС
В области распространения радиоактивных частиц от ЗАЭС окажутся жители подконтрольных Киеву районов и ряд граждан стран ЕС
Фото: Таисия Воронцова © URA.RU
Западные страны рассматривают возможность проведения диверсионной операции на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая может привести к расплавлению активной зоны реакторов. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.
«Европейские натовцы призывают киевский режим изыскать возможности срочно изменить негативный для западников ход украинского конфликта и его восприятие общественностью на Западе. В качестве наиболее эффективного способа достижения такой цели предлагается осуществить крупную диверсию с жертвами среди украинцев и жителей стран Евросоюза наподобие трагедии малайзийского авиарейса МН17 в 2014 году», — говорится на сайте службы.
Согласно заявлению СВР, в зону распространения радиоактивного загрязнения попадут жители территорий, находящихся под контролем киевских властей. Также в этой зоне окажется население государств Евросоюза, расположенных в непосредственной близости от западных рубежей Украины. По информации разведывательного ведомства, ключевой проблемой реализации данного плана является вопрос о том, каким образом переложить ответственность за инцидент на РФ. В этой связи западные государства намерены заранее организовать информационное освещение событий в СМИ таким образом, чтобы сформировать общественное мнение в пользу украинской стороны.
В сентябре из-за атаки ВСУ на территории Запорожской атомной электростанции был обстрелян учебно-тренировочный центр станции, корпус «Г». Отмечается, что удар был нанесен с использованием не менее трех БПЛА. Тогда специалисты сообщили, что станция продолжает работу в штатном режиме.
