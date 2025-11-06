Логотип РИА URA.RU
Глава МИД Индии прибудет в Россию

06 ноября 2025 в 14:01
Субраманьям Джайшанкар приедет в РФ для участия в заседании ШОС

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар намерен прибыть в Россию для участия в работе Совета глав правительств стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил дипломатический источник.

«Да, планируется визит», — сказал источник, отвечая на соответствующий вопрос. Информацию передает ТАСС. 

Визит индийского министра ожидается в текущем месяце. Как сообщали ранее в МИД РФ, заседание запланировано на 17-18 ноября. Мероприятие пройдет в Москве, которая принимает эстафету председательства от Китайской Народной Республики, передает RT

