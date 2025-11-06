Путин поздравил легендарного режиссера РФ Аллу Сурикову с юбилеем
Алла Сурикова является признанным мастером советского и российского кинематографа
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РФ, кинорежиссера Аллу Сурикову с днем рождения. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля.
«Кинематограф — это, безусловно, Ваша судьба», — отметил Владимир Путин в обращении. Он подчеркнул, что благодаря яркому таланту и постоянному творческому поиску Сурикова состоялась как замечательный режиссер, сценарист и продюсер. Президент особо отметил вклад артистки в развитие российской культуры.
Алла Сурикова является признанным мастером советского и российского кинематографа, работавшим в качестве режиссера, сценариста и педагога. Благодаря таланту Суриковой на свет появились такие произведения киноискусства, как «Человек с бульвара Капуцинов», «Будьте моим мужем» и «Ищите женщину». 6 ноября режиссер отмечает свое 85-летие.
