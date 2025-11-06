Власти ЮАР пытаются вернуть своих граждан, которые уехали на Украину в качестве наемников Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Руководство Южно-Африканской Республики (ЮАР) предпринимает усилия по возвращению на родину 17 своих граждан, которые отправились в качестве наемников на Украину и в настоящее время обращаются за помощью. Об этом сообщила пресс-служба президента ЮАР.

«Правительство ЮАР получило <...> запросы для оказания помощи в возвращении домой от 17 южноафриканских мужчин возраста от 20 до 39 лет, которые оказались в ловушке на <...> Украине», — говорится в заявлении офиса главы страны. Информация размещена на официальном сайте.

Как следует из официального заявления, южноафриканские граждане — 16 уроженцев провинции Квазулу-Натал и один представитель Восточной Капской провинции — были привлечены к наемнической деятельности под предлогом получения «выгодных контрактов». В документе подчеркивается, что в соответствии с законодательством ЮАР 1988 года гражданам республики запрещается оказывать военное содействие иностранным государствам без соответствующего решения правительства. Президент страны Сирил Рамафоса дал распоряжение провести расследование обстоятельств, при которых эти граждане были завербованы для предполагаемой наемнической деятельности.

Минобороны России неоднократно указывало на то, что Киев использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», а ВС РФ продолжат их ликвидацию на всей территории Украины. Сами прибывшие для участия в боевых действиях за денежное вознаграждение в многочисленных интервью признавали, что украинское командование неэффективно координирует их действия, а вероятность выживания в боях крайне низка.