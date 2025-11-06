Логотип РИА URA.RU
Политика

Володин: Украина — это плацдарм для попыток разрушить Россию

06 ноября 2025 в 14:13
Володин заявил, что власти Украины сделали из страны плацдарм для реализации своих интересов

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Руководство Украины, находящееся под влиянием европейских стран, трансформировало государство в площадку для достижения собственных меркантильных целей. При этом украинское население превратилось в жертву конфронтации с Россией. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Сегодня на Украине забыли об этом — о том, как наши деды и прадеды плечом к плечу отстаивали мир, освобождая Киев. Управляемые Европой марионетки сделали из современной Украины плацдарм для реализации своих корыстных интересов в попытках разрушить нашу страну. Где сами украинцы стали расходным материалом в войне против России», — сказал Володин для RT по случаю 82-летия завершения операции по освобождению Киева от немецко-фашистских захватчиков.

Он также акцентировал внимание на том, что Украина утратила свою независимость, а киевский режим осуществил фальсификацию национальной истории. По его словам, оправдывая предателей, власти насаждают культ презренных личностей, палачей и военных преступников, тем самым оскорбляя память собственных предков, которые противостояли фашистам. Взамен население страны получило обещания благополучия, которые обернулись политическими переворотами, расколом социума, распродажей национальных земельных ресурсов в интересах западного капитала и экономической деградацией. Согласно оценке Вячеслава Володина, историческое беспамятство украинского руководства грозит стране крайне серьезными последствиями. 

Ранее Вячеслав Володин заявил, что руководители стран Европы, вовлекшие свои государства в украинский конфликт для удержания власти, предпринимают попытки запугивания собственных граждан, стремящихся к миру. Он призвал политиков ЕС внимательно ознакомиться с выступлением президента России Владимира Путина на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передает RT

