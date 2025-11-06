Логотип РИА URA.RU
Минобороны РФ сообщило о трех попытках прорыва ВСУ в Харьковской области

06 ноября 2025 в 14:15
Фото: © URA.RU

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации успешно отразили три наступательные операции украинских формирований, предпринятые с целью деблокирования окруженных группировок ВСУ на территории Харьковской области. Кроме того, российская армия нанесла удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались для обеспечения боевой деятельности украинских вооруженных сил. Об этом сообщает Минобороны.

