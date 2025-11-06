Осужденная пластический хирург Лонская теперь оперирует раненых в зоне СВО

Лонская уже почти месяц работает в зоне СВО Фото: Илья Московец © URA.RU

Пластический хирург Екатерина Лонская, приговоренная к 11 месяцам колонии-поселения за неудачную операцию, уже около месяца работает врачом в зоне СВО. Об этом сообщила ее адвокат Кристина Высоцкая.

«Екатерина Александровна Лонская уже почти месяц работает в зоне СВО. Она там работает как врач, оперирует людей», — рассказала Высоцкая ТАСС. Лонская по-прежнему не признает себя виновной в инкриминируемом ей преступлении. Она не отозвала кассационную жалобу на приговор мирового судьи.