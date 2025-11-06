Осужденная пластический хирург Лонская теперь оперирует раненых в зоне СВО
Лонская уже почти месяц работает в зоне СВО
Фото: Илья Московец © URA.RU
Пластический хирург Екатерина Лонская, приговоренная к 11 месяцам колонии-поселения за неудачную операцию, уже около месяца работает врачом в зоне СВО. Об этом сообщила ее адвокат Кристина Высоцкая.
«Екатерина Александровна Лонская уже почти месяц работает в зоне СВО. Она там работает как врач, оперирует людей», — рассказала Высоцкая ТАСС. Лонская по-прежнему не признает себя виновной в инкриминируемом ей преступлении. Она не отозвала кассационную жалобу на приговор мирового судьи.
В конце июня мировой судья в Москве вынес приговор пластическому хирургу Екатерине Лонской, назначив ей наказание в виде 11 месяцев лишения свободы в колонии-поселения. Приговор был вынесен по результатам рассмотрения уголовного дела о некачественном оказании медицинских услуг. Инцидент произошел в клинике эстетической медицины «Клазко», где Екатерина Лонская проводила операцию по блефаропластике. Пациенткой выступала Инна Борода — супруга президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды. В результате проведенной операции пациентка потеряла зрение на оба глаза.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.