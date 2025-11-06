Овечкин установил абсолютный рекорд НХЛ по заброшенным шайбам: вспоминаем юбилейные голы легенды хоккея

Овечкин забил исторический 900-й гол в НХЛ Фото: Роман Наумов © URA.RU

Капитан хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги, забросив 900-й гол в регулярных чемпионатах. Он стал первым хоккеистом в истории лиги, кому удалось достичь этой вершины. Как Овечкин шел по рекордам — в материале URA.RU.

Как Овечкин шел к рекорду

Путь Овечкина к абсолютному рекорду начался 5 октября 2005 года в дебютном матче против «Коламбуса», когда он оформил дубль. С тех пор российский хоккеист методично двигался к вершине, преодолевая одну юбилейную отметку за другой.

Особенно примечательно, что многие ключевые голы Овечкин забрасывал из своего фирменного «офиса» — левого круга вбрасывания при игре в большинстве. Первую сотню он закрыл в 2007 году во время матча против «Рейнджерс».

Продолжение после рекламы

Свой двухсотый гол Александр Овечкин забил из круга вбрасывания в феврале 2009 года. Дистанцию от 100 до 200 голов в Национальной хоккейной лиге российский форвард преодолел всего за 129 встреч. Юбилейная шайба была заброшена в его 296-м матче в НХЛ — на тот момент быстрее этого рубежа достигли лишь четыре игрока в истории лиги.

В матче против «Торонто», состоявшемся 5 апреля 2011 года, российский нападающий Александр Овечкин достиг значимой вехи в своей карьере, забросив 300-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге. Юбилейный гол был заброшен в 473-м матче форварда в НХЛ.

В своей 634-й игре в НХЛ Овечкин забросил юбилейную 400-ю шайбу. «Вашингтон» удерживал преимущество со счетом 3:2 на выезде и старался противостоять натиску «ураганов» в заключительной части встречи. Шайба, заброшенная Овечкиным за 24 секунды до финальной сирены, окончательно решила вопрос о победителе поединка.

Свой 500-й гол спортсмен также реализовал в большинстве, поразив ворота из своего фирменного места — так называемого «офиса». Передачу на юбилейную шайбу выполнил Никлас Бекстрем, располагавшийся у лицевой линии в непосредственной близости от и без того измученного Эндрю Хэммонда.

За несколько месяцев до триумфального завоевания Кубка Стэнли Александр Овечкин в своем 990-м поединке в НХЛ отметил очередную юбилейную веху. Матч против «Виннипега» он начал, имея на счету 599 голов в Национальной хоккейной лиге. Первую шайбу в этой встрече форвард забросил в большинстве, а во втором периоде вновь вывел «Вашингтон» вперед, достигнув отметки в 600 результативных бросков.

В достижении рекорда россиянину неоднократно помогал партнер по команде Евгений Кузнецов, который отдавал голевые передачи на юбилейные шайбы под номерами 700, 800. В своем 801-м поединке в лиге Овечкин помог «Вашингтону» разгромить «Оттаву» с крупным счетом 7:1. Российский форвард не ограничился лишь юбилейным голом и позднее отличился еще раз, оформив заключительную шайбу в том противостоянии.

Овечкин стал первым хоккеистом в истории НХЛ, преодолевшим планку в 895 голов 7 апреля 2025 года, закрепив за собой статус величайшего снайпера лиги Уэйна Гретцки, который долгие годы удерживал рекорд с 894 голами. Шайба была забита в матче с «Айлендерс».

Установил исторический рекорд НХЛ

Событие, которое навсегда останется в летописи Национальной хоккейной лиги, состоялось 6 ноября 2025 года. Капитан столичного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин достиг беспрецедентного достижения, поразив ворота соперника в 900-й раз за время выступлений в регулярных сезонах НХЛ. Российский форвард стал первым игроком в истории лиги, покорившим эту недосягаемую ранее высоту.

Продолжение после рекламы

Знаменательная шайба была заброшена в середине встречи с командой «Сент-Луис» на домашней арене «Кэпитал Уан-Арена». Овечкин поразил ворота эффектным броском с разворота, не контролируя визуально направление удара. Эта результативная атака помогла «Вашингтону» одержать убедительную победу с разгромным счетом 6:1, прервав неудачную серию из четырех последовательных поражений.