Школьницу в Омске отправили в колонию за убийство сына

В Омске 16-летняя школьница получила полтора года лишения свободы в воспитательной колонии за убийство новорожденного сына. Об этом сообщила старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

Помимо основного приговора, суд по ходатайству прокуратуры Омской области вынес частное постановление в адрес руководства образовательного учреждения, в котором обучалась осужденная. Документ связан с выявленными недостатками в работе школы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних учащихся.

Инцидент произошел 18 июля в одной из гостиниц Омска. Тело новорожденного мальчика было обнаружено в мусорном ведре в ванной комнате номера, который накануне сняла несовершеннолетняя девушка. Школьница специально забронировала гостиничный номер с целью родить ребенка и избавиться от него. Она задушила новорожденного и поместила тело в полиэтиленовый пакет. Личность матери была установлена правоохранительными органами по банковской карте, которой она расплатилась при бронировании номера.