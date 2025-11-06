Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Школьницу в Омске отправили в колонию за убийство сына

06 ноября 2025 в 14:16
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Суд признал обвиняемую виновной по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Суд признал обвиняемую виновной по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Омске 16-летняя школьница получила полтора года лишения свободы в воспитательной колонии за убийство новорожденного сына. Об этом сообщила старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

«Суд назначил наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы в воспитательной колонии», — рассказала Булихова ТАСС. Суд признал обвиняемую виновной по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Помимо основного приговора, суд по ходатайству прокуратуры Омской области вынес частное постановление в адрес руководства образовательного учреждения, в котором обучалась осужденная. Документ связан с выявленными недостатками в работе школы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних учащихся.

Продолжение после рекламы

Инцидент произошел 18 июля в одной из гостиниц Омска. Тело новорожденного мальчика было обнаружено в мусорном ведре в ванной комнате номера, который накануне сняла несовершеннолетняя девушка. Школьница специально забронировала гостиничный номер с целью родить ребенка и избавиться от него. Она задушила новорожденного и поместила тело в полиэтиленовый пакет. Личность матери была установлена правоохранительными органами по банковской карте, которой она расплатилась при бронировании номера.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал