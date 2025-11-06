Школьницу в Омске отправили в колонию за убийство сына
Суд признал обвиняемую виновной по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».
В Омске 16-летняя школьница получила полтора года лишения свободы в воспитательной колонии за убийство новорожденного сына. Об этом сообщила старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.
«Суд назначил наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы в воспитательной колонии», — рассказала Булихова ТАСС. Суд признал обвиняемую виновной по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».
Помимо основного приговора, суд по ходатайству прокуратуры Омской области вынес частное постановление в адрес руководства образовательного учреждения, в котором обучалась осужденная. Документ связан с выявленными недостатками в работе школы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних учащихся.
Инцидент произошел 18 июля в одной из гостиниц Омска. Тело новорожденного мальчика было обнаружено в мусорном ведре в ванной комнате номера, который накануне сняла несовершеннолетняя девушка. Школьница специально забронировала гостиничный номер с целью родить ребенка и избавиться от него. Она задушила новорожденного и поместила тело в полиэтиленовый пакет. Личность матери была установлена правоохранительными органами по банковской карте, которой она расплатилась при бронировании номера.
