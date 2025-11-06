Легенда хип-хопа нулевых K-Maro едет с концертом в Россию

K-Maro планирует выступить в Москве 6 июня 2026 года Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

Канадская звезда хип-хопа нулевых K-Margo (настоящее имя — Сирил Камар) выступит с концертом в Москве следующим летом. Об этом сообщили новостные telegram-каналы.

«Канадский певец ливанского происхождения Сирил Камар раскачает ВТБ Арену 6 июня 26-го», — указано в посте telegram-канала Mash. Переговоры по выступлению продолжались около месяца, а сам концерт будет эксклюзивным на всю Россию.

Помимо этого, также указан предположительный райдер артиста. Он планирует остановиться в номере отеля Four Seasons, искупаться в Москве-реке, поесть итальянской кухни и сходить на баскетбол.

K-Maro — 45-летний музыкант и продюсер из Квебека. Он прославился такими песнями, как: Crazy, Femme Like You и Let's Go.