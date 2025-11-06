Легенда хип-хопа нулевых K-Maro едет с концертом в Россию
K-Maro планирует выступить в Москве 6 июня 2026 года
Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин
Канадская звезда хип-хопа нулевых K-Margo (настоящее имя — Сирил Камар) выступит с концертом в Москве следующим летом. Об этом сообщили новостные telegram-каналы.
«Канадский певец ливанского происхождения Сирил Камар раскачает ВТБ Арену 6 июня 26-го», — указано в посте telegram-канала Mash. Переговоры по выступлению продолжались около месяца, а сам концерт будет эксклюзивным на всю Россию.
Помимо этого, также указан предположительный райдер артиста. Он планирует остановиться в номере отеля Four Seasons, искупаться в Москве-реке, поесть итальянской кухни и сходить на баскетбол.
K-Maro — 45-летний музыкант и продюсер из Квебека. Он прославился такими песнями, как: Crazy, Femme Like You и Let's Go.
Это далеко не первый пример, когда иностранные артисты приезжают в столицу для выступлений. В сентябре в Москву приехал американский исполнитель Джейсон Деруло. Согласно информации, перелет артиста в Россию составил 30 часов. Об этом сообщало RT.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.