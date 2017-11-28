Власти выделят миллиарды на зарплаты учителям из резервного фонда

10:30 28 ноября 2017 0

Дмитрий Медведев распорядился увеличить зарплаты педагогам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Федеральное правительство решило выделить 3,6 млрд рублей на повышение зарплат работникам образования. Дополнительные средства будут выделены из резервного фонда. Распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном сайте правительства РФ.

Из 3,6 млрд рублей 2,4 млрд направят на сферу образования, а еще 1,2 млрд рублей — на науку. «Дополнительные средства будут направлены на повышение оплаты труда работников федеральных государственных учреждений образования и науки в связи с изменением темпа роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности для достижения в текущем году запланированного показателя заработной платы работников таких учреждений», — отмечается в документе.

Выделение дополнительных денег на зарплату педагогов министры рассмотрели еще 23 ноября. Как отметил в ходе заседания Дмитрий Медведев, это решение позволит обеспечить достижение в 2017 году запланированных показателей заработной платы работников федеральных государственных учреждений в сфере образования и науки.