11:06 28 ноября 2017 0

«Инвест-Альянс» попыталась согласовать строительство в районе Кольцово Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Компания ООО «Инвест-Альянс» попыталась воспользоваться чужими публичными слушаниями и согласовать строительство в районе Кольцово складского комплекса. Представители застройщика подняли тему во время общественного обсуждения другого проекта — агрокластера «Кольцовский», который должен открыться в уральской столице осенью следующего года.

Компании ООО «Инвест-Альянс», директором которой является Павел Абсалямов (сын известного строителя Михаила Абсалямова, возведшего помимо прочего выставочный комплекс «Екатеринбург-ЭКСПО»), принадлежит участок, примыкающий к землям, где будет построен оптово-распределительный центр «Кольцовский». Проект последнего вчера, 27 ноября, обсуждался на публичных слушаниях в ДК Железнодорожников и был поддержан подавляющим большинством участников (324 голоса «за» и три — против).

Представители ООО «Инвест-Альянс» попытались воспользоваться ситуацией и инициировать еще одно голосование по поводу перевода под строительство складских помещений своих земель. Тем не менее организаторы их остановили, заявив, что этот вопрос к заявленной теме слушаний не относится.

Как ранее сообщало «URA.RU», в 2018 году в Екатеринбурге начнет работу новый масштабный агрокластер на пересечении Кольцовского и Сибирского трактов. ОРЦ «Кольцовский», который строит ГК «ТЭН» под контролем областных властей, займет 36 гектаров. Единовременно в комплексе можно будет хранить 30 тысяч тонн овощей и фруктов. На первом этаже основного здания откроют сельскохозяйственный рынок, второй этаж отдадут под фуд-корт и офисные помещения. Остальное пространство — 42 тысячи квадратных метров — займут склады.

После открытия нового ОРЦ другие базы в Екатеринбурге будут вынуждены закрыться или поменять свой формат. Так, например, конкуренции наверняка не выдержит скандально известная четвертая овощебаза. По информации «URA.RU» она будет закрыта, а на ее месте появится жилой квартал.