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22 ноября 2017
21 ноября 2017
19:22  22 ноября 2017 0

Свердловские власти придумали, как закрыть скандальную овощебазу №4

Совсем скоро криминальный актив не будет нужен, а Екатеринбург получит качественные фрукты
Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
Беспорядки на Овощебазе №4. Екатеринбург, полиция россии, овощебаза4, дары земли
Скандальной «четверке» осталось недолгоФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские власти нашли способ, как остановить криминальный передел власти на четвертой овощебазе. Принят ряд решений, которые зафиксировали дату закрытия скандального актива. Ключевой проблемой были гарантии сохранения поставок овощей и фруктов в столицу Урала. Но уже нашлось решение.

Четвертая овощебаза всегда была головной болью для региональных властей и правоохранительных органов. За контроль над ней идет нескончаемая борьба между различными криминальными авторитетами. В разное время неформальными «хозяевами» базы называли воров в законе Алана Усояна (Дед Хасан), Олега Сухочева (Сухач), Ровшана Джаниева (Ровшан Ленкоранский), Надира Салифова (Гули).

Рейдерский на Овощебазе 4. Екатеринбург, овощебаза
Овощебаза снабжает город не только овощами и фруктами. Здесь не раз задерживали партии с наркотиками
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Кроме того, известно, что различные преступные группировки используют «четверку» в качестве перевалочной точки наркотрафика. Последнее громкий случай произошел летом 2016 года. Как сообщала пресс-служба УФСБ по Свердловской области, на территории овощебазы была задержана фура с героином, прибывшая в Екатеринбург из Кыргызстана. Наркотик оказался расфасован по сеткам с луком.

Поэтому разговоры о том, что криминальную базу, которая находится в пределах города, нужно ликвидировать, ходят на уровне городских и областных властей довольно давно. «Но есть две проблемы. Во-первых, база вместе с землей находится в личной собственности. Во-вторых, она снабжает овощами и фруктами 50% местного рынка. Ее закрытие привело бы к дефициту овощей и фруктов в городе», — сообщил «URA.RU» источник в региональной власти. Но, утверждает он, решение найдено.

После того, как в 2018 году в Екатеринбурге начнет работу новый масштабный агрокластер на пересечении Кольцовского и Сибирского трактов, потребность в «четверке» исчезнет. ОРЦ «Кольцовский», который строит ГК «ТЭН» под контролем областных властей, займет 36 гектаров. Единовременно в комплексе можно будет хранить 30 тысяч тонн овощей и фруктов. На первом этаже основного здания откроют сельскохозяйственный рынок, второй этаж отдадут под фуд-корт и офисные помещения. Остальное пространство — 42 тысячи квадратных метров — займут склады.

По словам старшего консультанта департамента консалтинга и аналитики компании Knight Frank Антона Тимонина,

после открытия ОРЦ другие базы в Екатеринбурге будут вынуждены закрыться или поменять свой формат.

ОРЦ «Кольцовский» должен объединить и розничную торговлю, и крупных оптовиков
Фото: Официальная документация проекта

«Существующие овощебазы уже давно морально и физически устарели. Но самое главное — они не отвечают санитарным требованиям. Если бы обычный покупатель увидел условия, в которых хранятся продукты, которые распределяются сегодня через некоторые оптовые базы, у него могло бы пропасть всяческое желание их покупать», — объясняет аналитик, изучивший рынок уральской столицы.

Также эксперт отмечает, что ставки аренды на существующих базах достаточно высоки. Особенно, учитывая качество объектов (иногда это полуподвальные помещения с плохо понятными условиями доступа). «В рамках нового ОРЦ арендаторам будут предложены новые качественные площади по сопоставимым рыночным условиям», — говорит он.

Кроме того, ОРЦ не будет работать с поставщиками по серым схемам. Директор «Кольцовского» Антон Кузнецов сообщил «URA.RU», что с каждым арендатором будет заключаться «четкий и прозрачный договор аренды».

Крупные поставщики также сообщают о готовности уйти с криминальной «четверки». «Я работаю с четвертой овощебазой уже девять лет. Видел и стрельбу, и поножовщину, и попадал под рейды ОМОНа, когда лицо втаптывали в пол. Я столько раз переживал за свою жизнь, что не счесть. Но что делать, зарабатывать как-то нужно. В этом смысле, конечно, интересно, что будет из себя представлять новая база», — на условиях анонимности поделился с «URA.RU» поставщик фруктов из Азербайджана.

На «четверке» отказались комментировать появление конкурента. «Может [получившая на ответхранение базу Елена] Русинова и могла бы, но комментарии она не дает», — пояснил нашему агентству ее представитель Алексей Вейс.

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ОРЦ «Кольцовский» будет похож на торговый центр, нежели на стандартную овощебазу Фото: Официальная документация проекта

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