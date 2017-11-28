11:49 28 ноября 2017 0

Фадеев находится в опасности Фото: Личная страница Максима Фадеева в instagram

Известный продюсер, уроженец Зауралья Макс Фадеев, остается в числе 300 россиян, которые до сих пор не смогли покинуть остров Бали, где уже несколько дней идет активное извержение вулкана Агунг. На своей странице в Instagram Фадеев написал: «Новый отчет с острова Бали. Молитесь за нас».

Фадеев сообщил, что пепельный дождь и селевые потоки вулкана уже подбираются к населенным пунктам. На острове, по его словам, остаются около 300 туристов из России. Вылететь самолетом они не могут, так как все авиасообщение приостановлено. Выбраться с острова можно только паромом, но люди «уезжают сотнями» и места всем не хватает.

Подписчики призывают Фадеева набраться сил и молиться — они верят, что все обойдется. «Все будет хорошо. Через два дня все успокоиться и вы спокойно вернетесь все домой. (Я видела сон, но он про вас и для вас). Теперь я точно знаю — вулкан успокоится… Ужас. Дай вам Бог, чтобы все было хорошо. Храни Вас Бог и всех жителей, которые сейчас не в состоянии выбраться с острова… Очень переживаем, молимся за Вас и Ваших близких! За всех, кто оказался в плену этого ужаса!» — поддерживают продюсера подписчики.

Как уточняет телеканал «РЕН ТВ», извержения вулкана Агунг там ждут в любой момент. Всего за несколько часов вулкан может превратить остров из райского места в настоящий ад. Во многих районах острова практически невозможно дышать — все заволокло дымом. С неба идет пепельный дождь. Выходить на улицу без маски смертельно опасно.