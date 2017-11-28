12:56 28 ноября 2017 0

Начальнику финуправления Елене Лукашук пришлось отвечать на неудобные вопросы депутатов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Зауральские депутаты считают, что региональные власти недостаточно работают над увеличением базы источников пополнения бюджета области. Претензии они высказали во время обсуждения бюджета Зауралья на 2018 год и изменений в бюджет текущего года, передает корреспондент «URA.RU».

Замечания руководитель фракции КПРФ Василий Кислицын начал высказывать еще при обсуждении технического вопроса, который касался полномочий губернатора при получении трансфертов от федерального центра. Он отметил, что оздоровление бюджета области вызвало серьезную социальную напряженность, имея в виду отмену стопроцентной компенсации льгот сельским учителям Курганской области. Спикер областной думы Дмитрий Фролов ответил, что создана рабочая комиссия, которая должна контролировать доходы педагогов. «Вы в эту комиссию входите», — сказал Фролов, обращаясь к коммунисту. Он в очередной раз заявил, что учителя не должны пострадать от нововведения.

Василий Кислицын высказал больше всех претензий к бюджету Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Во время обсуждения изменений в бюджет 2017 года руководитель экономического комитета Евгений Кафеев поинтересовался, почему инвестиционная программа в текущем году снизилась от прогнозируемого объема на 104 млн рублей. «Кто в этом виноват и что мы будем делать дальше?» — спросил депутат. Представитель областного департамента строительства пояснил, что изменения связаны с экономией при проведении конкурсов. Он заверил, что все запланированные проекты были выполнены.

С новой силой дискуссия о доходах и расходах бюджета разгорелась после доклада начальника финуправления Елены Лукашук о параметрах бюджета на 2018 год. Василий Кислицын спросил, как область работает над увеличением источников собственных доходов. В частности, попросил уточнить, сколько в региональный бюджет приносит предприятие «Далур», ссылаясь на данные противников добычи урана в Курганской области, которые уверены, что львиная часть доходов предприятия уходит в офшоры. «За что мы страдаем?» — спросил депутат. Елена Лукашук пообещала к рассмотрению вопроса во втором чтении подготовить подробную справку.

Евгений Кафеев интересовался выполнением инвестиционной программы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Депутат от ЛДПР Юрий Ярушин заступился за муниципальных служащих и попросил пересмотреть понижающий коэффициент, который принимается в отношении их окладов в связи с повышением в России минимального размера оплаты труда с 1 января 2018 года. «У них было повышение в этом году на 5%», — отметила Елена Лукашук. Она добавила, что к вопросу, возможно, вернутся уже весной 2018 года.

В заключение своего выступления Елена Лукашук, возвращаясь к претензиям депутатов к инвестиционной программе, напомнила, что она начинает формироваться еще весной, и призвала депутатов активнее в ней участвовать. А не приходить с претензиями непосредственно перед принятием бюджета. «Хорошо, если бы вы с конкретными предложениями обращались», — резюмировал спикер.

Большинством голосов проект бюджета 2018 года в итоге был принят, его рассмотрение во втором чтении планируется через месяц.