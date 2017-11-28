В полиции Чебаркуля скандал: оперативники попали под уголовку

В СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении одного из сотрудников полиции Чебаркуля. Силовика обвиняют в применении насилия к пяти задержанным, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.
По версии СК, инцидент произошел в октябре 2017 года непосредственно в отделе полиции Чебаркуля. Сотрудник полиции применил насилие к пятерым местным жителям, задержанным за совершение хищений. Уголовное дело возбуждено п.«в» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). Оперативное сопровождение осуществляет управление собственной безопасности ГУ МВ по региону. «URA.RU» стали известны эксклюзивные подробности случившегося.
В конце октября полиция задержала группу мужчин, жителей окрестных деревень, воровавших картошку. Их доставили в отдел, откуда долго не выпускали. Кто-то из жен позвонил в прокуратуру, и сотрудница надзорного ведомства отправилась в полицию. Там, в коридоре, она увидела несчастных селян и якобы заметила следы побоев. «Вас били?» — спросила сотрудница прокуратуры. «Били!» — ответили те.
С этого времени началась проверка в отношении трех полицейских. По версии следствия из селян выбивали показания для того, чтобы отчитаться наверх о раскрытии преступления. Одного из полицейских, ставшего первым фигурантом уголовного дела, на сутки закрывали в ИВС. Само дело возбудили уже тогда, когда истекали отведенные на доследственную проверку 30 суток. «Надо было принимать какое-то решение — вот и приняли», — сообщил «URA.RU» собственный источник.
Адвокатом сотрудника, ставшего первым фигурантом уголовного дела, является бывший прокурор Копейска Дмитрий Пикельный. Он сообщил, что его подзащитный находится под домашним арестом. «Вызывает сомнения личность тех, на чьих показаниях строятся обвинения», — заметил Пикельный, воздержавшись от дальнейших комментариев.