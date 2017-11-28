15:05 28 ноября 2017 0

Продажи новых иномарок в городе стремительно падают Фото: depositphotos.com © URA.RU

Один из крупнейших российских дилеров, группа компаний «Независимость», прекратила продажи автомобилей и закрывает дилерские центры по всей стране. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщили «Ведомости». У автосалонов «Независимости» в Екатеринбурге сегодня перестали работать сайты, на телефонные звонки никто отвечает.

Ранее главный кредитор «Независимости» — «Газпромбанк» — потребовал банкротства компании. Согласно картотеке арбитражного суда, общая сумма задолженности филиалов дилера в Екатеринбурге перед банком составляет более двух миллиардов рублей. «Газпромбанк» просит признать банкротом центры Mazda, Ford и Peugeot. Кроме того, долги перед банком имеют ООО «Независимость Екатеринбург М», ООО «Независимость Екатеринбург К» и ООО «Независимость Недвижимость Урал».

Ранее наше агентство сообщало о непростых временах дилерского центра «Независимость». В частности, в середине ноября контракт с компанией в уральской столице расторгла Mitsubishi.

Дилерский контракт Ford с центром «Независимость» прекращает действовать с 1 декабря 2018. До этого компания должна заключать договоры купли-продажи автомобилей со своих складов и обслуживать автомобили. Однако уже сегодня в салоне центре на улице Металлургов, 65 на звонки «URA.RU» никто не ответил. Кроме того, у автосалона перестал работать сайт.

Договор с Peugeot истекает в конце 2017 года. Тем не менее в автосалоне также не отвечают на звонки, а сайт не загружается. То же самое и с центром продаж салона «Независимость Mazda».

Как ранее сообщало «URA.RU», группа компаний «Независимость» — федеральная структура. У нее были салоны в Екатеринбурге, Уфе и Москве. Компания работала по четырем бизнес-направлениям: продажа новых машин, автомобилей с пробегом, сервисное обслуживание и продажа собственных финансовых продуктов (страховок каско).