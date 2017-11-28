Почетный консул Сейшельских островов в Екатеринбурге лишился должности из-за долгов

Глава МИД России подписал приказ об отставке почетного консула Сейшел в Екатеринбурге Игоря Вожагова. У консула за долги недавно арестовали автомобиль.
Как сообщил заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области Елена Сидорова, приказ об увольнении Вожагова был подписан Лавровым 21 ноября 2017 года.
Как ранее сообщало «URA.RU», судебным приставам на консула поступило несколько исполнительных производств на общую сумму 2,5 млн рублей. У Игоря Вожагова накопились долги по кредитам, штрафы и налоги. Только за услуги ЖКХ консул задолжал свыше 100 тысяч рублей.
20 ноября судебные приставы арестовали машину престижной марки прямо под окнами дома консула на улице Шварца. Автомобиль BMW стоит по примерным оценкам один миллион 300 тысяч. На автомобиле установлены дипломатические номера, но принадлежит она Вожагову. В момент ареста авто сам консул находился в командировке в Москве.