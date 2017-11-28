Тюменцы собирают деньги на поиски утонувшего ребенка, которого перестали искать спасатели

17:51 28 ноября 2017 0

Водолазы за несколько дней не смогли найти ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В селе Абатское Ишимского района жители ищут возможность помочь семье погибшего мальчика — сообщения об этом появились в соцсетях. В тюменских пабликах «ВКонтакте» люди пишут, что нужна помощь в поисках тела утонувшего ребенка, поскольку водолазы отыскать его не смогли. В ГУ МЧС объяснили, почему поиски были прекращены.

«Уважаемые жители с. Абатского, просим оказать помощь в поисках утонувшего мальчика, может, у кого есть какое оборудование. Просим помочь в поисках», — говорится в группе «Абатское best public» во «ВКонтакте». Там же указан и телефон для связи.

1/2 Фото: скриншот страницы «ВКонтакте»

Похожее сообщение появилось и в комментариях к одной из записей в группе «ЧС Тюмень». Там говорится, что семилетний первоклассник утонул еще 22 ноября, «приезжали водолазы из Тюмени, искали три дня, и без толку, сейчас, чтобы возобновить поиски, нужны деньги, в Абатске собирают по детсадам, но этого мало».

Никаких реквизитов в сообщении не указано. По словам автора сообщения, Ирины С., мальчик утонул в реке Ишим — вместе с другом он шел из школы, дети дурачились, и один из них в итоге оказался в реке. «А каково родителям, которые даже похоронить не могут своего ребенка, который где-то в воде?», — написала женщина.

Некоторые пользователи уже предположили, что под видом родственников деньги могут собирать мошенники. В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области корреспонденту «URA.RU» подтвердили — действительно, ребенок утонул 22 ноября. «Два дня продолжались поиски. К сожалению, из-за погодных условий их пришлось прекратить», — сообщили в пресс-службе, пояснив, что по реке пошла шуга, которая забивает дыхательные аппараты водолазов, и нахождение под водой просто опасно. «Да, они могут найти частника за деньги. Но надо понимать, что этот человек рискует своей жизнью», — подчеркнули там.

Как только встанет лед, поиски будут возобновлены, заверили в ГУ МЧС.