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28 ноября 2017
22:22  28 ноября 2017 0

Путин ответил Мизулиной словами Энгельса про глисту и свободную любовь

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест рукой, показывает пальцем
Президент России считает, что семейный кодекс не должен подвергаться существенным изменениямФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин поспорил с сенатором Еленой Мизулиной о влиянии советской власти на институт семьи и поделился мнением об изменениях, которые необходимо внести в действующий семейный кодекс.

По мнению Мизулиной, cемейный кодекс, созданный во времена СССР, направлен на уничтожение традиционного образа семьи. Отвечая сенатору, Путин отметил, что многие положения кодекса действительно нуждаются во внимательном изучении и корректировке. При этом он отметил, что термин «уничтожение семьи», употребленный Мизулиной — излишне эмоциональный, сообщает Nation News.

Президент считает, что отношение к семье в советское время было неоднородным. В качестве исторический иллюстрации он напомнил о ситуации в постреволюционной России, когда активно пропагандировалась идея свободной любви. Для убедительности глава государства привел высказывание Энгельса. «Он писал, что если строгая моногамия является верхом добродетели, то пальму первенства следует отдать ленточной глисте. Вот на этом и было основано на первых порах отношение к семье. Свободная любовь пропагандировалась и практиковалась», — процитировал Энгельса Путин.

Ранее президент России, комментируя слова Мизулиной о бесправии российский родителей из-за расширения полномочий органов опеки, назвал недопустимым «беспардонное» вмешательство в семейную жизнь, напоминает «Экономика сегодня».

Сергей Макеев
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