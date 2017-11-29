В Сети появилось видео из «пятизвездочной» тюрьмы для саудовских принцев

01:55 29 ноября 2017 0

В роскошном отеле содержатся около двухсот человек ФОТО: скрин YouTube

Одиннадцать заключенных под стражу принцев Саудовской Аравии и несколько крупнейших предпринимателей страны содержатся в роскошном отеле Ritz-Carlton в Эр-Риаде.

Видеозапись, сделанная в месте их содержания, опубликовало издание BBC News. Всего в отеле находятся под арестом около двухсот человек, проходящих по делу о масштабной коррупции в ОАЭ. Речь идет о злоупотреблениях на сумму около 100 миллиардов долларов.

Мера пресечения в виде ареста, как сообщает телеканал 360, была избрана Национальным антикоррупционным комитетом. Ведомство, которое возглавляет крон-принц Мохаммад бен-Салман, обладает правом арестовывать, расследовать, а также замораживать и отслеживать счета частных лиц, имеющие отношение к финансовым махинациям.