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29 ноября 2017
28 ноября 2017
01:55  29 ноября 2017 0

В Сети появилось видео из «пятизвездочной» тюрьмы для саудовских принцев

В роскошном отеле содержатся около двухсот человекФОТО: скрин YouTube

Одиннадцать заключенных под стражу принцев Саудовской Аравии и несколько крупнейших предпринимателей страны содержатся в роскошном отеле Ritz-Carlton в Эр-Риаде.

Видеозапись, сделанная в месте их содержания, опубликовало издание BBC News. Всего в отеле находятся под арестом около двухсот человек, проходящих по делу о масштабной коррупции в ОАЭ. Речь идет о злоупотреблениях на сумму около 100 миллиардов долларов.

Мера пресечения в виде ареста, как сообщает телеканал 360, была избрана Национальным антикоррупционным комитетом. Ведомство, которое возглавляет крон-принц Мохаммад бен-Салман, обладает правом арестовывать, расследовать, а также замораживать и отслеживать счета частных лиц, имеющие отношение к финансовым махинациям.

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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