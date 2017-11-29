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29 ноября 2017
28 ноября 2017
Главные новости 
04:46  29 ноября 2017 0

Международный союз биатлонистов отстранил обещавшую выбросить олимпийскую медаль курганскую спортсменку

Летний биатлон. Чемпионат мира-2014. Тюмень, романова яна
Яна Романова отстранена от участия в соревнованиях Союзом биатлонистовФото: Николай Бастриков © URA.RU

Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил уроженку Зауралья Яну Романову от участия в мероприятиях под эгидой организации. Аналогичное решение было принято и по отношению к прославленной спортсменке Ольге Вилухиной. Причина — якобы имевшее место быть нарушение антидопинговых правил.

Ранее Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил биатлонисток от участия в Олимпиадах и аннулировал их результаты на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Там они вместе с Екатериной Шумиловой и Ольгой Зайцевой завоевали серебро в эстафете, а Вилухина — в спринте, пишет ТАСС.

Решение МОК отстраненные россияне намерены оспорить в спортивном арбитражном суде. Если восстановить справедливость не удастся, как ранее заявила Романова, она скорее «выбросит медаль на помойку, чем вернет ее МОКу».

Сергей Демин
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