Кадыров стал фигурантом уголовного дела о госперевороте в Черногории

09:04 29 ноября 2017 0

Рамзана Кадырова прокуроры Черногории обвиняют в агитации мусульман за оппозиционеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Имя главы Чечни Рамзана Кадырова уже несколько раз упоминалось на заседаниях суда о госперевороте в октябре 2016 года и покушении на бывшего премьер-министра Мило Джукановича в Черногории. Об этом в письме главе МИД РФ Сергею Лаврову сообщили лидеры черногорской оппозиции Милан Кнежевич и Андрия Мандич, оказавшиеся на скамье подсудимых.

Специальный прокурор Миливой Катнич, по словам обвиняемых, утверждает, что в подготовке путча якобы замешана Москва, которая давала «указания сверху». Они указывают, что с прошлой недели в обвинительных актах на суде начало фигурировать имя Рамзана Кадырова, пишет газета «Известия», в распоряжении которой оказалось письмо Кнежевича и Мандича. Глава Чеченской Республики, по версии прокуроров, якобы агитировал лидеров мусульманской общины в Черногории за сотрудничество с «Демфронтом» с целью смены действующей власти.

«Это способ дискредитировать „Демфронт“, который пытался налаживать экономическое и культурное сотрудничество с Чечней. Это попытка довести до конца сумасшедшую конспирологическую теорию о „российском следе“ в черногорских выборах», — заявил в разговоре с изданием Милан Кнежевич.

Ранее российская сторона неоднократно отвергала причастность к каким бы то ни было попыткам организации противоправных действий в Черногории. Сергей Лавров уже не раз говорил о том, что «представленные на прошедших судебных заседаниях результаты работы черногорских следователей демонстрируют абсурдность и несостоятельность предъявленных обвинений».