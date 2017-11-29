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29 ноября 2017
28 ноября 2017
09:04  29 ноября 2017 0

Кадыров стал фигурантом уголовного дела о госперевороте в Черногории

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан
Рамзана Кадырова прокуроры Черногории обвиняют в агитации мусульман за оппозиционеровФото: Владимир Андреев © URA.RU

Имя главы Чечни Рамзана Кадырова уже несколько раз упоминалось на заседаниях суда о госперевороте в октябре 2016 года и покушении на бывшего премьер-министра Мило Джукановича в Черногории. Об этом в письме главе МИД РФ Сергею Лаврову сообщили лидеры черногорской оппозиции Милан Кнежевич и Андрия Мандич, оказавшиеся на скамье подсудимых.

Специальный прокурор Миливой Катнич, по словам обвиняемых, утверждает, что в подготовке путча якобы замешана Москва, которая давала «указания сверху». Они указывают, что с прошлой недели в обвинительных актах на суде начало фигурировать имя Рамзана Кадырова, пишет газета «Известия», в распоряжении которой оказалось письмо Кнежевича и Мандича. Глава Чеченской Республики, по версии прокуроров, якобы агитировал лидеров мусульманской общины в Черногории за сотрудничество с «Демфронтом» с целью смены действующей власти.

«Это способ дискредитировать „Демфронт“, который пытался налаживать экономическое и культурное сотрудничество с Чечней. Это попытка довести до конца сумасшедшую конспирологическую теорию о „российском следе“ в черногорских выборах», — заявил в разговоре с изданием Милан Кнежевич.

Ранее российская сторона неоднократно отвергала причастность к каким бы то ни было попыткам организации противоправных действий в Черногории. Сергей Лавров уже не раз говорил о том, что «представленные на прошедших судебных заседаниях результаты работы черногорских следователей демонстрируют абсурдность и несостоятельность предъявленных обвинений».

Нина Калинина
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