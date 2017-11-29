{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,41
Динамика за 2 недели
Евро 69,49
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
29 ноября 2017
28 ноября 2017
27 ноября 2017
Главные новости Курганской области
11:19  29 ноября 2017 0

Добытчики урана в Зауралье заплатят сотни миллионов в местный бюджет

Росатом Далур. Курган, росатом далур
Предприятие будет платить еще больше налогов после разработки нового месторожденияФото предоставлено пресс-службой «Росатома»

АО «Далур», которое занимается разработкой урановых месторождений в Зауралье, в 2017 году заплатит в бюджеты Далматовского и Шумихинского районов 138 млн рублей, сообщили «URA.RU» в пресс-службе областного департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики.

В качестве налоговых отчислений по итогам деятельности предприятия также 266 млн рублей получит федеральный бюджет, 156 млн рублей — внебюджетные фонды. По сравнению с прошлым годом, налоговая нагрузка на «Далур» увеличилась на 35 млн рублей. Уточняется, что это связано с увеличением объемов добычи стратегического металла.

Предприятие ведет разработку двух месторождений урана в Курганской области — Далматовского и Хохловского. Кроме того, к 2025 году «Далур» планирует полностью ввести в эксплуатацию месторождение «Добровольное» в Звериноголовском районе. Против этого выступают местные жители, которые считают, что добыча урана приведет к загрязнению реки Тобол, озер и подземных вод радиоактивными элементами и химикатами. Активисты движения «Курган — Антиуран» уже начали подготовку к проведению независимой экспертизы оценки воздействия на окружающую среду.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров