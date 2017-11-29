11:19 29 ноября 2017 0

Предприятие будет платить еще больше налогов после разработки нового месторождения Фото предоставлено пресс-службой «Росатома»

АО «Далур», которое занимается разработкой урановых месторождений в Зауралье, в 2017 году заплатит в бюджеты Далматовского и Шумихинского районов 138 млн рублей, сообщили «URA.RU» в пресс-службе областного департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики.

В качестве налоговых отчислений по итогам деятельности предприятия также 266 млн рублей получит федеральный бюджет, 156 млн рублей — внебюджетные фонды. По сравнению с прошлым годом, налоговая нагрузка на «Далур» увеличилась на 35 млн рублей. Уточняется, что это связано с увеличением объемов добычи стратегического металла.

Предприятие ведет разработку двух месторождений урана в Курганской области — Далматовского и Хохловского. Кроме того, к 2025 году «Далур» планирует полностью ввести в эксплуатацию месторождение «Добровольное» в Звериноголовском районе. Против этого выступают местные жители, которые считают, что добыча урана приведет к загрязнению реки Тобол, озер и подземных вод радиоактивными элементами и химикатами. Активисты движения «Курган — Антиуран» уже начали подготовку к проведению независимой экспертизы оценки воздействия на окружающую среду.