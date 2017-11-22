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Главные новости Курганской области
14:04  22 ноября 2017 0

Противники уранового производства в Кургане собирают деньги на независимую экологическую экспертизу

Проблемы с водой Южноуральск Челябинск, вода, Экспертиза, южноуральское водохранилище, сэс, водоросли
Экспертиза должна доказать, что добыча урана в Зауралье небезопаснаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Активисты движения «Курган — Антиуран» готовятся провести независимую экспертизу оценки воздействия уранового производства на окружающую среду. Уведомление об этом они уже направили АО «Далур», которое собирается разрабатывать месторождение Добровольное в Звериноголовском районе области.

Письмо в адрес компании от Фонда общественного контроля за состоянием окружающей среды и благополучием населения опубликовано на странице движения в соцсети «ВКонтакте». В нем активисты просят «Далур» предоставить материалы оценки воздействия разработки месторождения на окружающую среду, а также материалы обсуждений проекта с гражданами, общественниками и органами местного самоуправления.

Как рассказал «URA.RU» президент фонда Любовь Кудряшова, для проведения экспертизы уже сформирована экспертная группа и направлена заявка в местный орган самоуправления. «Средства на оплату экспертизы будет собирать общественность», — уточнила она.

Противники разработки Добровольного считают, что добыча урана методом выщелачивания приведет к экологической катастрофе — загрязнению реки Тобол, озер и подземных вод химикатами и радиоактивными частицами. Попытки доказать это в суде не увенчались успехом. В октябре этого года активистов движения раскритиковали в программе «Человек и закон» на «Первом канале».

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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