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Главные новости Челябинской области
13:20  29 ноября 2017 0

Экс-главе мэрии Челябинска грозит новое уголовное дело. Инициатор — УФАС

Челябинский областной суд, апелляция адвокатов бывшего сити-менеджера Сергея Давыдова. Челябинск, давыдов сергей
К Сергею Давыдову возникли новые претензииФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело бывшего сити-менеджера Челябинска
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Управление Федеральной антимонопольной службы области выиграло суд у трех фирм, связанных с бывшим главой администрации Челябинска Сергеем Давыдовым. Таким образом подтвержден картельный сговор при организации школьного питания в городе. Арбитражный суд региона признал правоту надзорного ведомства, оштрафовавшего нарушителей на пять млн рублей, сообщил «URA.RU» пресс-секретарь УФАС Наталья Мартынюк.

Расследование антимонопольщиков показало, что рынок был поделен по территориальному принципу: ООО «Мастер-Комфорт» обслуживало школы Центрального, Советского и Ленинского районов, ООО «Мастер-Сервис» — Тракторозаводского и Металлургического районов, а ООО «Гарант» — Калининского и Курчатовского районов. Контракты с ними заключались с 2015 года без конкурсов. За 15 месяцев совокупный доход этих «участников картельного сговора», по данным УФАС, составил более 100 млн рублей.

По решению антимонопольщиков, ООО «Мастер-Комфорт» оштрафовано на 2,1 млн рублей, ООО «Мастер-Сервис» и ООО «Гарант» — на 1,5 млн рублей каждое.

Материалы дела переданы в правоохранительные органы для проверки соответствия требованиям УК РФ. В случае возбуждения уголовного дела фигурантом может стать бывший сити-менеджер Челябинска Сергей Давыдов. По данным источника «URA.RU» в одной из силовых структур, все три фирмы аффилированы с экс-чиновником. Например, ООО «Мастер-Комфорт» принадлежит Татьяне Толмачевой, давней деловой партнерше Сергея Давыдова. Известное в Челябинске ООО «Авега», которое судится с прокуратурой за земельный участок на берегу Изумрудного карьера, принадлежит Сергею Давыдову (23% уставного капитала) и Татьяне Толмачевой (76%).

Сам бывший глава мэрии Челябинска только 29 ноября вышел из СИЗО-7 управления ФСБ по региону. Следователи изменили ему меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении, по некоторым данным, за активное сотрудничество. Сергей Давыдов обвиняется в выводе бюджетных денег с МУП ЧКТС. Речь идет о сумме более 340 млн рублей.

Сергей Леонов
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