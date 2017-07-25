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Главные новости Челябинской области
12:45  25 июля 2017 1

У бывшего сити-менеджера Челябинска — большие проблемы. Грозит уголовное дело

Субботник. Челябинск., давыдов сергей
УФАС подкинуло проблем фирмам, близким к бывшему главе администрации Челябинска Сергею ДавыдовуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фирмы «Мастер-Сервис», «Мастер-Комфорт» и «Гарант» оштрафованы на 5 млн рублей за организацию картеля. Эти компании поделили и обслуживали инженерные сети и электроустановки в двух школах Челябинска, сообщила «URA.RU» пресс-секретарь УФАС по региону Наталья Мартынюк.

Расследование антимонопольщиков показало, что фирмы-нарушители поделили рынок по территориальному принципу: «Мастер-Комфорт» обслуживал школы Центрального, Советского и Ленинского районов, «Мастер-Сервис» — Тракторозаводского и Металлургического районов, а «Гарант» — Калининского и Курчатовского районов. Контракты с ними заключались с 2015 года без конкурсов. За 15 месяцев совокупный доход этих «участников картельного сговора», по данным УФАС, составил более 100 млн рублей.

Все три фирмы признаны нарушившими закон о защите конкуренции. ООО «Мастер-Комфорт» оштрафовано на 2,1 млн рублей, ООО «Мастер-Сервис» и ООО «Гарант» — на 1,5 млн рублей каждое.

Материалы дела переданы в правоохранительные органы для проверки соответствия требованиям Уголовного кодекса РФ. Сами фирмы не считают себя виновными и обжаловали решение УФАС в суде.

ООО «Мастер-Комфорт» принадлежит Татьяне Толмачевой, давней деловой партнерше экс-главы администрации Челябинска Сергея Давыдова. Считается, что женщина управляла его компаниями, когда он работал чиновником и не мог напрямую вести бизнес.

То же самое говорят о собственнике похоронной фирмы «Мемориал-Сервис № 1» Радика Ибатулина, которого сейчас выдавливает с рынка так называемый профсоюз «Содружество» — группировка, запрещенная по требованию ФСБ. Эта же структура пытается отнять часть коммунального бизнеса, записанного на депутата Ленинского райсовета Челябинска Наталью Салимову, считающуюся номинальным учредителем фирм Сергея Давыдова. ООО «Авега» Сергея Давыдова (23% уставного капитала) и Татьяны Толмачевой (76%) судится с прокуратурой за земельный участок на берегу Изумрудного карьера.

Сергей Леонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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