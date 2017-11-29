Рассмотрение дела застройщика Алексея Богомолова в Курганском городском суде подошло к решающей стадии. Приговор ему будет вынесен 26 декабря, сообщил «URA.RU» пресс-секретарь суда Наталья Иванищева.
Алексея Богомолова обвиняют в незаконном получении земельных участков под строительство многоквартирных домов в Кургане. Представитель прокуратуры потребовал назначить Богомолову наказание в виде девяти лет лишения свободы и штрафа в размере 10 млн рублей.
В деле фигурируют также три чиновника, которые, по версии следствия, оказывали Богомолову содействие в получении участков. По данным прокуратуры, за взятки застройщику помогали бывший заместитель начальника областного управления культуры, ныне начальник отдела учета и охраны объектов в правительстве Курганской области Дмитрий Бровко, заместитель директора департамента ЖКХ и строительства администрации Кургана Владимир Вертунов и бывшая заведующая отделом архитектуры городской администрации Светлана Ковешникова. Одни были задержаны и помещены в СИЗО, однако позже суд их отпустил под подписку о невыезде.