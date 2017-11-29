В Екатеринбурге состоялась презентация визуальной концепции избирательной кампании по выборам президента РФ в 2018 году для широкой общественности. Телемост с участием председателя ЦИК Эллы Памфиловой прошел на десятом этаже здания свердловского правительства, который занимает региональный избирком.
В числе приглашенных в Москве оказались также представители компаний «ИМА-консалтинг», «Михайлов и партнеры» и «Ростелеком». В частности компанией «ИМА-консалтинг» был представлен логотип предстоящих выборов. «Совмещение даты и года голосования с ярким пятном в виде числа 18», — описал видимый результат гендиректор «ИМА-консалтинг» Вартан Саркисов.
Перед презентацией роликов, которые будут пускать на всех медиаэкранах и на ТВ, Элла Памфилова сделала отступление, попросив членов ЦИК прицепить на лацканы официальный значок. «Этот значок вручат каждому из 880 тысяч членов избиркомов по всей стране. Поскольку мы сегодня повернуты на экологию, он изготовлен из вторсырья, ни одно дерево не пострадало. И наш цвет белый — мы за чистоту выборов», — уточнила Памфилова.
«Бумажка какая-то — наклонишься, а она порвется или слетит», — поерничали присутствовавшие на мероприятии председатели свердловских ТИКов, окрестившие проходящий телемост «информационным коктейлем».
Памфилова в своем выступлении уточнила, что в 2018 году около семи млн молодых людей впервые смогут принять участие в выборах. В частности, поэтому будут активно использоваться носители, как традиционные, так и пока не ставшие таковыми — сетевые, то есть попросту интернет.
Представитель компании «Михайлов и партнеры» Вероника Северная, в свою очередь, рассказала, как планируется агитировать в интернете. Кампания будет поделена на три этапа: информирование, побуждение и атаку. Для первого будут задействованы «соцсети и поисковые ресурсы»: СЕО, контекст, Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте», Target.Mail. Этап «побуждение» планирует привлечение видеохостингов Rutube, Youtube, а также охватное размещение с таргетированием всех проектов Mail.ru, Yandex, Rambler, OpenRTB. Для «атаки» планируется использовать порталы Yandex, Mail и Youtube.