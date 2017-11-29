{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,33
Динамика за 2 недели
Евро 69,20
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
29 ноября 2017
28 ноября 2017
Главные новости Курганской области
17:01  29 ноября 2017 0

Зауральскую пшеницу раскупают активнее, чем в прошлом году. Аграрии ждут роста цен

Начало уборочной кампании. Сельхозугодья Белоярского района. Екатеринбург, заготовка корма, зерно
Только в ноябре на экспорт отправили 62 вагона зернаФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Курганской области объемы отгрузки зерна по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 41,3%. Такую информацию озвучил в ходе заседания оперативного штаба по мониторингу рынка зерна в режиме видеоконференции с Минсельхозом первый заместитель директора департамента агропромышленного комплекса Курганской области Юрий Михеев, сообщает пресс-служба департамента.

По его данным, за ноябрь принято и согласовано 412 заявок, погружено 363 вагона, что составило 25,4 тысяч тонн. На экспорт отправлено 62 вагона.

Депутат Курганской областной думы Владимир Остапенко, который является одним из крупных производителей пшеницы, заявил «URA.RU», что пока не продает урожай, поскольку цена на зерно низкая. Его коллега по думе Владимир Алейников отметил, что закупочные цены в последнее время только снизились. В Зауралье этим летом вырастили рекордный урожай зерна, собрано 2,1 млн тонн пшеницы.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров