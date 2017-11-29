В Курганской области объемы отгрузки зерна по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 41,3%. Такую информацию озвучил в ходе заседания оперативного штаба по мониторингу рынка зерна в режиме видеоконференции с Минсельхозом первый заместитель директора департамента агропромышленного комплекса Курганской области Юрий Михеев, сообщает пресс-служба департамента.
По его данным, за ноябрь принято и согласовано 412 заявок, погружено 363 вагона, что составило 25,4 тысяч тонн. На экспорт отправлено 62 вагона.
Депутат Курганской областной думы Владимир Остапенко, который является одним из крупных производителей пшеницы, заявил «URA.RU», что пока не продает урожай, поскольку цена на зерно низкая. Его коллега по думе Владимир Алейников отметил, что закупочные цены в последнее время только снизились. В Зауралье этим летом вырастили рекордный урожай зерна, собрано 2,1 млн тонн пшеницы.