06 июля 2025
05 июля 2025

Курганцы собрали мешки грибов и ведра ягод за одну поездку в лес. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Лисички собирают грибники
Лисички собирают грибники Фото:

В лесах Каргапольского округа Курганской области жители собирают грибы мешками, а ягодами большими ведрами. Об этом курганцы рассказали в соцсети.

«В лесах за Кособродском много лисичек, собрали мешок. Также поспели вкусные ягоды», — сообщается в паблике грибников Курганской области во «ВКонтакте». На фото виден прекрасный лесной урожай.

Ранее в районе села Старый Просвет рядом с Курганом жители собирали грибы корзинами. Среди обилия обабков и маслят попадаются червивые, отмечают любители «тихой охоты». 

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В лесах Каргапольского округа Курганской области жители собирают грибы мешками, а ягодами большими ведрами. Об этом курганцы рассказали в соцсети. «В лесах за Кособродском много лисичек, собрали мешок. Также поспели вкусные ягоды», — сообщается в паблике грибников Курганской области во «ВКонтакте». На фото виден прекрасный лесной урожай. Ранее в районе села Старый Просвет рядом с Курганом жители собирали грибы корзинами. Среди обилия обабков и маслят попадаются червивые, отмечают любители «тихой охоты». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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