Лисички собирают грибники
В лесах Каргапольского округа Курганской области жители собирают грибы мешками, а ягодами большими ведрами. Об этом курганцы рассказали в соцсети.
«В лесах за Кособродском много лисичек, собрали мешок. Также поспели вкусные ягоды», — сообщается в паблике грибников Курганской области во «ВКонтакте». На фото виден прекрасный лесной урожай.
Ранее в районе села Старый Просвет рядом с Курганом жители собирали грибы корзинами. Среди обилия обабков и маслят попадаются червивые, отмечают любители «тихой охоты».
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