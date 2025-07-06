В Кургане силовики задержали за взятку начальника одного из крупных заводов
На крупном промышленном заводе Кургана сотрудникам ФСБ и СУ СК задержан начальник, отвечающего за материально-техническое снабжение предприятия. Его подозревают в получении взятки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники, приближенные к силовому блоку.
«Силовики задержали начальника снабжения прямо на совещании. Надели наручники и увезли. Его подозревают в получении взятки», — сообщили инсайдеры. Собеседники также отметили, что речь идет о предприятии, производящем трубопроводную арматуру.
Корреспондент URA.RU направил запросы силовым ведомства. Ответы ожидаются.
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