06 июля 2025
05 июля 2025

ФСБ и СК задержали начальника снабжения курганского завода за взятку. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане силовики задержали за взятку начальника одного из крупных заводов
В Кургане силовики задержали за взятку начальника одного из крупных заводов Фото:

На крупном промышленном заводе Кургана сотрудникам ФСБ и СУ СК задержан начальник, отвечающего за материально-техническое снабжение предприятия. Его подозревают в получении взятки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники, приближенные к силовому блоку.

«Силовики задержали начальника снабжения прямо на совещании. Надели наручники и увезли. Его подозревают в получении взятки», — сообщили инсайдеры. Собеседники также отметили, что речь идет о предприятии, производящем трубопроводную арматуру. 

Корреспондент URA.RU направил запросы силовым ведомства. Ответы ожидаются.

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На крупном промышленном заводе Кургана сотрудникам ФСБ и СУ СК задержан начальник, отвечающего за материально-техническое снабжение предприятия. Его подозревают в получении взятки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники, приближенные к силовому блоку. «Силовики задержали начальника снабжения прямо на совещании. Надели наручники и увезли. Его подозревают в получении взятки», — сообщили инсайдеры. Собеседники также отметили, что речь идет о предприятии, производящем трубопроводную арматуру.  Корреспондент URA.RU направил запросы силовым ведомства. Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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