Женщина погибла в ДТП с пожарной машиной в центре Кургана
Около полуночи в центре Кургана произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На перекрестке улиц Гоголя и Володарского легковой автомобиль столкнулся с пожарной машиной. Об этом сообщают СМИ.
«По предварительным данным, водитель легковушки ехал по улице Гоголя со стороны улицы Ленина. В это время по встречной полосе двигалась пожарная машина с включенными проблесковыми маячками и сиреной. На перекрестке произошло столкновение, в результате которого погибла пассажирка легкового автомобиля», — сообщает «Область 45» по ссылкой на ГАИ Курганской области.
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