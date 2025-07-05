05 июля 2025
04 июля 2025

В центре Кургана в ДТП с пожарной машиной погибла женщина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина погибла в ДТП с пожарной машиной в центре Кургана
Женщина погибла в ДТП с пожарной машиной в центре Кургана Фото:

Около полуночи в центре Кургана произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На перекрестке улиц Гоголя и Володарского легковой автомобиль столкнулся с пожарной машиной. Об этом сообщают СМИ.

«По предварительным данным, водитель легковушки ехал по улице Гоголя со стороны улицы Ленина. В это время по встречной полосе двигалась пожарная машина с включенными проблесковыми маячками и сиреной. На перекрестке произошло столкновение, в результате которого погибла пассажирка легкового автомобиля», — сообщает «Область 45» по ссылкой на ГАИ Курганской области.

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Около полуночи в центре Кургана произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На перекрестке улиц Гоголя и Володарского легковой автомобиль столкнулся с пожарной машиной. Об этом сообщают СМИ. «По предварительным данным, водитель легковушки ехал по улице Гоголя со стороны улицы Ленина. В это время по встречной полосе двигалась пожарная машина с включенными проблесковыми маячками и сиреной. На перекрестке произошло столкновение, в результате которого погибла пассажирка легкового автомобиля», — сообщает «Область 45» по ссылкой на ГАИ Курганской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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