06 июля 2025
05 июля 2025

Курганцы заметили над городом «крылья ангела». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Облака необычной формы были над городом
Облака необычной формы были над городом Фото:

В небе над Курганом заметили необычное облако в виде ангела, который словно защищает город своими крыльями. Об этом рассказали жители.

«Облако в форме ангела с крыльями нависло над городской окраиной», — сообщается в паблике «Красивый Курган» во «ВКонтакте». На фото, которое сняла Наталья Абдулова видно необычное облако.

Ровно год назад в июле 2024 года в Кургане наблюдались серебристые облака. Это явление связывали с выбросами метана из-за хозяйственной деятельности людей. 

Красивое облако над городом
Красивое облако над городом
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В небе над Курганом заметили необычное облако в виде ангела, который словно защищает город своими крыльями. Об этом рассказали жители. «Облако в форме ангела с крыльями нависло над городской окраиной», — сообщается в паблике «Красивый Курган» во «ВКонтакте». На фото, которое сняла Наталья Абдулова видно необычное облако. Ровно год назад в июле 2024 года в Кургане наблюдались серебристые облака. Это явление связывали с выбросами метана из-за хозяйственной деятельности людей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...