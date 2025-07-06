Облака необычной формы были над городом
В небе над Курганом заметили необычное облако в виде ангела, который словно защищает город своими крыльями. Об этом рассказали жители.
«Облако в форме ангела с крыльями нависло над городской окраиной», — сообщается в паблике «Красивый Курган» во «ВКонтакте». На фото, которое сняла Наталья Абдулова видно необычное облако.
Ровно год назад в июле 2024 года в Кургане наблюдались серебристые облака. Это явление связывали с выбросами метана из-за хозяйственной деятельности людей.
Красивое облако над городом
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