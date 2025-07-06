Хуситы ударили по израильскому аэропорту баллистической ракетой

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Авиасообщение в аэропорту Бен-Гурион приостановлено
Авиасообщение в аэропорту Бен-Гурион приостановлено Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Йеменское движение хуситов нанесло удар баллистической ракетой по международному аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Об этом сообщило издание Sadeed. 

«Авиасообщение в аэропорту Бен-Гурион приостановлено из-за ракетного удара», — написало издание в своем telegram-канале. Отмечается, что хуситы нанесли удар при помощи гиперзвуковой баллистической ракеты.

Военные действия между Ираном и Израилем начались 13 июня. Они продлились 12-дней, после чего было объявлено прекращение огня. 

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Йеменское движение хуситов нанесло удар баллистической ракетой по международному аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Об этом сообщило издание Sadeed.  «Авиасообщение в аэропорту Бен-Гурион приостановлено из-за ракетного удара», — написало издание в своем telegram-канале. Отмечается, что хуситы нанесли удар при помощи гиперзвуковой баллистической ракеты. Военные действия между Ираном и Израилем начались 13 июня. Они продлились 12-дней, после чего было объявлено прекращение огня. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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