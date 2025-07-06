Хуситы ударили по израильскому аэропорту баллистической ракетой

Авиасообщение в аэропорту Бен-Гурион приостановлено
новость из сюжетаВойна на Ближнем Востоке
Йеменское движение хуситов нанесло удар баллистической ракетой по международному аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Об этом сообщило издание Sadeed.
«Авиасообщение в аэропорту Бен-Гурион приостановлено из-за ракетного удара», — написало издание в своем telegram-канале. Отмечается, что хуситы нанесли удар при помощи гиперзвуковой баллистической ракеты.
Военные действия между Ираном и Израилем начались 13 июня. Они продлились 12-дней, после чего было объявлено прекращение огня.
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