06 июля 2025

Транспортный коллапс в России нанес огромный ущерб не только россиянам

«Коммерсант»: массовые задержки рейсов в РФ нанесли миллиардный ущерб компаниям
© Служба новостей «URA.RU»
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Сбои расписания рейсов 5 и 6 июля в аэропортах России нанесли ущерб на миллиарды рублей, говорят СМИ
Сбои расписания рейсов 5 и 6 июля в аэропортах России нанесли ущерб на миллиарды рублей, говорят СМИ Фото:

Объем дополнительных расходов авиакомпаний в России из-за массовых сбоев в расписании рейсов за одни сутки может достигать 20 млрд рублей. Об этом сообщил эксперт компании EXPO.UAV Дмитрия Дацыкова.

«Согласно нашим расчетам, объем дополнительных издержек авиакомпаний в связи с веерными сбоями расписания по всей стране за сутки может достигать в среднем 20 млрд рублей», — отметил Дацыков в беседе с "Коммерсантом". По его словам, такие затраты складываются из необходимости возврата средств за билеты, выплаты компенсаций пассажирам, а также расходов на обслуживание задержанных самолетов и экипажей.

Эксперт также добавил, что подобные внеплановые финансовые нагрузки могут сказаться на общей устойчивости отрасли и привести к снижению инвестиционной активности авиаперевозчиков. В компании EXPO.UAV считают, что для минимизации потерь авиакомпаниям потребуется пересмотреть процедуры реагирования на внештатные ситуации и усилить взаимодействие с аэропортами и службами наземного обслуживания.

Массовые задержки и отмены рейсов в российских аэропортах произошли на фоне ночных атак украинских беспилотников 5 июля, когда средства ПВО зафиксировали удары по 15 регионам, в том числе вблизи крупных транспортных узлов. В результате инцидентов были введены временные ограничения на полеты для обеспечения безопасности, что привело к сбоям в расписании и дополнительным расходам авиакомпаний.

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Объем дополнительных расходов авиакомпаний в России из-за массовых сбоев в расписании рейсов за одни сутки может достигать 20 млрд рублей. Об этом сообщил эксперт компании EXPO.UAV Дмитрия Дацыкова. «Согласно нашим расчетам, объем дополнительных издержек авиакомпаний в связи с веерными сбоями расписания по всей стране за сутки может достигать в среднем 20 млрд рублей», — отметил Дацыков в беседе с "Коммерсантом". По его словам, такие затраты складываются из необходимости возврата средств за билеты, выплаты компенсаций пассажирам, а также расходов на обслуживание задержанных самолетов и экипажей. Эксперт также добавил, что подобные внеплановые финансовые нагрузки могут сказаться на общей устойчивости отрасли и привести к снижению инвестиционной активности авиаперевозчиков. В компании EXPO.UAV считают, что для минимизации потерь авиакомпаниям потребуется пересмотреть процедуры реагирования на внештатные ситуации и усилить взаимодействие с аэропортами и службами наземного обслуживания. Массовые задержки и отмены рейсов в российских аэропортах произошли на фоне ночных атак украинских беспилотников 5 июля, когда средства ПВО зафиксировали удары по 15 регионам, в том числе вблизи крупных транспортных узлов. В результате инцидентов были введены временные ограничения на полеты для обеспечения безопасности, что привело к сбоям в расписании и дополнительным расходам авиакомпаний.
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© Служба новостей «URA.RU»
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