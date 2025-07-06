06 июля 2025

Зеленского открыто обвинили в организации заказного убийства

Прилепин обвинил Зеленского в организации покушения на его убийство
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский лично отдал приказ об организации покушения убийства на Прилепина, заявил сам писатель
Зеленский лично отдал приказ об организации покушения убийства на Прилепина, заявил сам писатель Фото:
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В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина

Писатель Захар Прилепин обвинил президента Украины Владимира Зеленского в организации покушения на себя. Об этом он заявил во фрагменте документального фильма, подготовленного «Мастерской новых медиа» к своему 50-летию.

«И у меня, конечно, к нему (Владимиру Зеленскому — прим. URA.RU) личные счеты, потому что он лично отдавал приказы, лично легализовал убийство моих лучших друзей и мое собственное убийство», — заявил Прилепин в фильме. Содержание приводит ТАСС.

Также он подчеркнул, что считает Зеленского «террористом, легализованным мировым сообществом», и высказал мнение о необходимости иного подхода к диалогу с ним. Прилепин отметил, что по его убеждению, за покушением стояли украинские власти, а решение принималось на самом высоком уровне.

Ранее исполнителю покушения на убийство Прилепина дали пожизненный срок. Осужденный согласился убить писателя за 20 тысяч рублей, выяснило следствие.

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Писатель Захар Прилепин обвинил президента Украины Владимира Зеленского в организации покушения на себя. Об этом он заявил во фрагменте документального фильма, подготовленного «Мастерской новых медиа» к своему 50-летию. «И у меня, конечно, к нему (Владимиру Зеленскому — прим. URA.RU) личные счеты, потому что он лично отдавал приказы, лично легализовал убийство моих лучших друзей и мое собственное убийство», — заявил Прилепин в фильме. Содержание приводит ТАСС. Также он подчеркнул, что считает Зеленского «террористом, легализованным мировым сообществом», и высказал мнение о необходимости иного подхода к диалогу с ним. Прилепин отметил, что по его убеждению, за покушением стояли украинские власти, а решение принималось на самом высоком уровне. Ранее исполнителю покушения на убийство Прилепина дали пожизненный срок. Осужденный согласился убить писателя за 20 тысяч рублей, выяснило следствие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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