Победителям конкурса «Лидеры России» найдут работу в госкомпаниях

17:32 29 ноября 2017 0

Антон Вайно также уверен, что опыт участников конкурса будет востребован на различных уровнях власти Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

Победители конкурса «Лидеры России» могут быть востребованы не только на госслужбе, но в госкомпаниях. Об этом заявил руководитель президентской администрации Антон Вайно.

Заочный этап конкурса прошли 2,7 тысячи человек. Сейчас их ждут очные испытания. В финал, который состоится в январе—феврале следующего года в Москве, выйдут лишь 300 из них, сообщает РИА «Новости». «Мы рассчитываем, что победители конкурса будут востребованы не только на государственной службе, но и в компаниях с государственным участием», — подчеркнул Вайно.

Также он отметил, что целесообразно обратить внимание не только на победителей, но и в целом на финалистов, да и вообще всех участников, которые показали хороший результат.

Как ранее сообщало «URA.RU», конкурс «Лидеры России» анонсировали 11 октября. Заявку на него мог подать любой россиянин не старше 50 лет. Кандидат должен иметь опыт работы на руководящей должности не менее пяти лет, для участников моложе 35 лет достаточно двух лет. За участниками конкурса следят крупнейшие госкорпорации, министерства, полпредства, главы регионов и другие федеральные ведомства. Победители смогут найти в их лице своих работодателей.