Новые управленцы России появляются на ваших глазах

00:12 18 ноября 2017 0

Конкурс «Лидеры России» длится чуть больше месяца, его курирует замруководитель администрации президента Сергей Кириенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Из почти 200 тысяч участников конкурса «Лидеры России» осталось менее 13 тысяч человек. Остальные выбыли в ходе этапов онлайн-тестирования. Однако и из этих 13 тысяч останутся лишь немногие. 16 и 17 ноября участники проходили тесты на управленческий потенциал. Из победителей своих новых сотрудников будут искать администрация президента, правительство и крупные госкорпорации.

«Лидеры России» проходят под патронажем РАНХиГС Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Одна из участников третьего этапа конкурса врач-офтальмолог из Южно-Курильска Александра Шигапова считает, что число оставшихся участников вполне закономерно. «Считаю, что вопросы были сложными. Нужно быть очень разносторонним и развитым по всех направлениях человеком, чтобы пройти оба этапа конкурса», — рассказала Шигапова «URA.RU».

Вопросы были составлены лучшими экспертами страны и направлены на то, чтобы выбрать лучших, отмечает пресс-секретарь «Лидеров России» Мария Блохина. «На первом тесте проверялось знание культуры, конституционного права, экономики, литературы, географии и истории России. На втором — арифметические и когнитивные способности, мы проверяли насколько человек быстро и эффективно вычленяет суть вопроса», — рассказала Блохина «URA.RU».

На третьем этапе конкурса выявляется управленческий потенциал: по тестам можно определить, насколько хорошо участник умеет руководить людьми, работать в условиях стресса и принимать ответственные решения. Завершающий тест на управленческий потенциал займет около двух часов, на его прохождение отводится двое суток — с 8 часов утра 16 ноября по местному времени до 8 часов утра 18 ноября по местному времени. Результаты тестов обрабатываются машинным методом, без участия человеческого фактора.

В «лидерах России» должен стремиться поучаствовать каждый амбициозный профессионал, считает сооснователь IT-компании «Пикасель» и один из участников конкурса москвич Андрей Горбунов. «Любой молодой профессионал, желающий проверить себя, получить новый опыт и открыть для себя новые возможности, так или иначе задумается над участием в конкурсе. Меня в первую очередь вдохновили уровень мероприятия и его позиционирование. Если в России проходит федеральный конкурс управленцев, то мне хочется быть его частью», — рассказал Горбунов «URA.RU».

Эксперты считают, что в России появился новый работающий кадровый лифт Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Другой участник конкурса Григорий Голубь надеется с помощью конкурса серьезно изменить свою жизнь. «Интересное предложение, необычное я бы сказал. Социальные лифты редко так открыто действуют, поэтому меня это очень заинтересовало», — сообщил Голубь «URA.RU». Он 15 лет возглавляет юридическую службу судоремонтного завода в Севастополе, однако готов работать в любой сфере деятельности, Голубь имеет три высших образования.

«В каждом федеральном округе состоится полуфинал, в котором будут отобраны примерно по 300 самых сильных участников, которые будут подтверждать свои результаты, и показывать, что они обладают достаточными знаниями, компетенциями и являются выдающимися управленцами», — рассказала Блохина. Финальный этап конкурса будет проходить в декабре—январе.

Однако и тем, кто не прошел первые этапы будет дан еще один шанс. «Все, кто прошел первый и второй этапы он-лайн теста, получили в личном кабинете обратную связь, рекомендации о том, на что им нужно надо сделать упор, чтобы в следующем году можно было вновь принять участие и получить лучшие результаты. Мы приглашаем всех в следующем году», — говорит Блохина.

Конкурс «Лидеры России» был анонсирован чуть больше месяца назад, 11 октября. Заявку на него мог подать любой россиянин не старше 50 лет. Кандидат должен иметь опыт работы на руководящей должности ни менее пяти лет, для участников моложе 35 лет — достаточно двух лет. За участниками конкурса следят крупнейшие госкорпорации, министерства, полпредства, главы регионов и другие федеральные ведомства. Победители смогут в их лице найти своих работодателей. Первые 300 финалистов получат образовательный грант в миллион рублей, которые смогут потратить на обучение в любом российском вузе (сумма гранта рассчитывалась из примерной стоимости программы MBA). Финалисты также станут участниками специальной программы развития кадрового управленческого резерва.