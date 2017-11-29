{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,33
Динамика за 2 недели
Евро 69,20
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
29 ноября 2017
18:39  29 ноября 2017 0

Умер мужчина, отправивший премьеру Медведеву свою прибавку к пенсии

Земля, красивый домик, социальное пособие,бедность, ребенок в автомобиле, проститутки, шлюхи , мелочь, монеты, бедность, нищета, пустой кошелек
Его унизила прибавка в размере 60 рублейФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Пенсии в России, как лотерея
все новости сюжета

В Томске скончался 77-летний Виктор Смирнягин, отправивший премьеру-министру России Дмитрию Медведеву свою прибавку к пенсии в размере 60 рублей. Об этом сообщили в томском обкоме КПРФ.

«Он скончался 28 ноября. Смирнягин был коммунистом, неоднократно избирался депутатом районного совета и членом обкома партии», — цитирует сообщение томского ведомства FlashSiberia.

Ранее Смирнягин почувствовал себя униженным после индексации. «Я не люблю, когда человека в чем-то унижают. В этот раз ребята из „Единой России“ во главе с Дмитрием Медведевым просто плюнули в лицо. Начислили нам по 17, по 11 и по 9 рублей. Лучше бы они ничего не делали, а продолжали сидеть», — заявил он тогда в интервью томскому агентству.

После этого пенсионер отправился на почту и отправил 60 рублей Медведеву, который когда-то обещал повысить пенсии на 8,5%. К отправке он приложил сообщение со словами «Село — Столице — похмелиться». Примечательно, что за отправку томичу пришлось заплатить 133 рубля. Премьер деньги не принял и отправил их обратно.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров