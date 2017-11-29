Умер мужчина, отправивший премьеру Медведеву свою прибавку к пенсии

18:39 29 ноября 2017 0

Его унизила прибавка в размере 60 рублей Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Томске скончался 77-летний Виктор Смирнягин, отправивший премьеру-министру России Дмитрию Медведеву свою прибавку к пенсии в размере 60 рублей. Об этом сообщили в томском обкоме КПРФ.

«Он скончался 28 ноября. Смирнягин был коммунистом, неоднократно избирался депутатом районного совета и членом обкома партии», — цитирует сообщение томского ведомства FlashSiberia.

Ранее Смирнягин почувствовал себя униженным после индексации. «Я не люблю, когда человека в чем-то унижают. В этот раз ребята из „Единой России“ во главе с Дмитрием Медведевым просто плюнули в лицо. Начислили нам по 17, по 11 и по 9 рублей. Лучше бы они ничего не делали, а продолжали сидеть», — заявил он тогда в интервью томскому агентству.

После этого пенсионер отправился на почту и отправил 60 рублей Медведеву, который когда-то обещал повысить пенсии на 8,5%. К отправке он приложил сообщение со словами «Село — Столице — похмелиться». Примечательно, что за отправку томичу пришлось заплатить 133 рубля. Премьер деньги не принял и отправил их обратно.