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29 ноября 2017
20:01  29 ноября 2017 0

Сбербанк предупредил пользователей об угрозе в приложении

Клипарт new. Нижневартовск., сбербанк
Сервисы мошенников маскируются под приложения банковФото: Александр Елизаров © URA.RU

Крупнейший банк в России сообщил об опасности использования сервисов, которые маскируются под приложение «Сбербанк Онлайн». Программа собирает данные о банковских счетах пользователя.

Мошенники пользуются тем, что пользователи системы Android скачивают приложения в обход официального магазина. «В данном случае очень важно и ответственное отношение пользователей», — цитирует сообщение пресс-службы Сбербанка телеканал 360. «Со своей стороны мы встроили антивирус, который выявляет вредоносные приложения и блокирует их установку», — добавили в кредитной организации.

По данным экспертов, сервисы мошенников могут маскироваться под приложения, поставляемые по крайней мере тремя ведущими российскими банками, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Ранее «Лаборатория Касперского» также заявляла об атаке хакеров на российские банки. Тогда злоумышленники рассылали электронные письма, зараженные вредоносными приложениями, позволяющими получить информацию о системах безопасности финансовых структур.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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