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29 ноября 2017
20:30  29 ноября 2017 0

Посол США призвала Киев возобновить социальные выплаты жителям Донбасса

Американка призвала Киев платить жителям ДонбассаФото: Wikimedia Commons

Посол США на Украина Мэри Йованович считает, что украинским властям следует возобновить социальные выплаты жителям Донбасса. Тем самым Киев подчеркнет, что на Донбассе живут граждане Украины, отметила она.

«Социальные выплаты не только облегчат жизнь пожилых людей, но и подчеркнут, что Донбасс и его жители являются частью Украины», — цитирует посла издание «Корреспондент.net».

Йованович призвала предоставить социальные выплаты не только внутренним переселенцам, которые бежали от войны, бросив свои дома, но и тем, кто проживает на территориях неподконтрольных Киеву в самопровозглашенных республиках.

Также она рекомендовала украинским властям поддерживать людей, которые при регистрации сталкиваются с бюрократическими трудностями.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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