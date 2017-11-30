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30 ноября 2017
29 ноября 2017
28 ноября 2017
10:44  30 ноября 2017 0

Новые возможности для роста экономики. Путин рассказал, чем важна «железная дорога Кобылкина»

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Владимир Путин заявил о важности строительства Северной железной дорогиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на пленарном заседании III Железнодорожного съезда, организованного ОАО «РЖД» и отраслевым профессиональным союзом, отметил важность строительства Северного широтного хода

«Северный широтный ход сократит плечо доставки грузов в районы Западной Сибири, даст новый импульс развитию российской Арктики и Северного морского пути», — заявил Владимир Путин.

Президент России также подчеркнул, что укрепление транспортной инфраструктуры должно создавать новые возможности для роста экономики и расширения межрегиональных связей, для формирования глобально конкурентоспособных и привлекательных транспортных коридоров.

Северный широтный ход — одна из частей крупных арктических инфраструктурных проектов, реализуемых на Ямале. В него входит строительство железнодорожной ветки Надым—Лабытнанги и долгожданного моста через Обь в районе Салехарда. Эта линия должна соединить уже существующие северную и свердловскую железные дороги в единую систему и открыть короткий выход для уральских регионов к Северному морскому пути.

Во время своего ежегодного отчета губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин отметил, что в конце октября на федеральном уровне принято решение о строительстве железнодорожной магистрали Надым—Салехард: «Мы долго шли к этому. Итоговую концессионную схему правительство России должно утвердить в ближайшие месяцы. Мы приступаем к проектированию и затем переходим к строительству».

Вячеслав Егоров
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