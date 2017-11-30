Автомобиль пытался скрыться, несмотря на разбитое лобовое стекло
Жителей Челябинска утром 30 ноября встревожила погоня, которую сотрудники ГИБДД устроили за автомобилем «Нива». По утверждениям очевидцев, скрываясь от полицейских, нарушитель едва не убил пешеходов.
Известно, что нарушителя преследовали сразу семь полицейских автомобилей. У «Нивы» в ходе движения разбилось лобовое стекло. На одном из перекрестков угонщик развернулся и выехал на тротуар, едва не сбив людей. Об итогах погони пока ничего неизвестно.
Получить комментарий пресс-службы ГИБДД Челябинска на момент публикации новости не удалось.